Città 30, Lepore: “Non è una punizione”. Le imprese insorgono: “Scelta al buio”

"Sappiamo che ci saranno persone che non condividono questa scelta ma il nostro obiettivo non è punirle bensì coinvolgerle" dice il sindaco Matteo Lepore nella conferenza stampa che ufficializza il progetto Città 30, provvedimento che abbassa il limite di velocità in molte strade urbane dagli attuali 50 chilometri orari a 30 chilometri orari. “Abbiamo preso una decisione storica – continua il sindaco – e come tale la dovremo costruire insieme. Non stiamo solo dicendo a chi guida un'auto che deve andare piano ma vogliamo raccontare un'altra idea di città”.

“Andando più piano – continua Lepore, come riporta l’agenzia Dire – il traffico si fluidificherà. Inoltre, siamo già una città che in gran parte è a zone 30. Inoltre, il trasporto pubblico ha già 70mila abbonati, quindi quando si pensa che questa scelta possa essere contro la città io dico no: è una scelta che la città chiede, perché più mobilità sostenibile le si offre e più ne usa”. In definitiva, per Lepore, “non è una battaglia contro ma per”.

La replica

Il provvedimento, già dalle prime volte in cui se ne è parlato, ha alzato un polverone non indifferente. L’ultima replica in ordine cronologico è quella di Lanfranco Massari, coordinatore e portavoce di Tim.Bo, il Tavolo di coordinamento delle imprese bolognesi: “Come associazioni delle imprese siamo sorpresi e contrariati di apprendere da una conferenza stampa di una delibera della Giunta su argomento importante anzitutto per il metodo. Come successo con altre scelte, anche questa avviene senza consultare le imprese. Il problema non sono i limiti di velocità, se poi non si rispettano e non si fanno rispettare. Si rischia di dire nulla agli effetti pratici. Rischia di essere una pericolosa quanto inutile suggestione. Siamo preoccupati delle scelte al buio che sta facendo la Giunta. Spesso sentiamo dire che essa è aperta al dialogo e ad una amministrazione condivisa – conclude Massari – ma sono rari o poco incidenti i confronti preventivi con chi a Bologna opera, vive e crea lavoro”.