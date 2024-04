Città 30, 13 sindaci scrivono a FT, 'Siano i Comuni a decidere i limiti di velocità'

I limiti di velocità vengano stabiliti da città e regioni e non con norme statali. A chiederlo, con una lettera aperta inviata al Financial Times, sono 13 sindaci e vicesindaci di tutta Europa. In prima linea, per l’Italia, oltre al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e a quello di Firenze, Dario Nardella, anche la vicesindaca e assessora alla Mobilità di Milano, Arianna Censi. Ma a sottoscrivere l’appello sono stati anche i primi cittadini di importanti città di tutta Europa, da Amsterdam a Helsinki a Bruxelles.

Sotto la lente degli amministratori locali sono finite non solo alcune misure che si stanno discutendo in Parlamento in Italia, come la riforma del codice della strada, ma anche quelle allo studio nel Regno Unito che potrebbero impedire a città e comuni di attuare misure per la sicurezza stradale, come l'introduzione di limiti di velocità più bassi e telecamere per il controllo del traffico. L’esito è una sonora bocciatura da parte di sindaci e vicesindaci, che dalle colonne del prestigioso quotidiano economico chiedono l’intervento di Bruxelles.

La risposta della Commissione europea

La Commissione europea riconosce che "molte autorità locali e regionali adottano misure per ridurre i limiti di velocità nelle loro città al fine di affrontare una delle principali cause di morte e lesioni gravi sulla strada" promettendo che farà "valutazione delle strategie di sicurezza stradale degli Stati membri" per studiare "in che misura queste stanno contribuendo all'ambizione condivisa di dimezzare le morti e i feriti gravi sulla strada entro il 2030 e ciò è fondamentale per raggiungere l'obiettivo a lungo termine di eliminare le vittime della strada e i feriti gravi nell'Ue entro il 2050".

Le ragioni dei sindaci

Per gli amministratori locali, invece, nuove norme ostacolerebbero "gravemente" la capacità di comuni e regioni di creare zone a traffico limitato, installare autovelox e fissare limiti di velocità più bassi. Tutte misure chiave per abbattere le emissioni e garantire la sicurezza stradale. Problematiche non sono solo le proposte di legge italiane o la battaglia di Bologna e altre città per fissare i limiti a 30 chilometri orari, ma anche il "piano per i conducenti" nel Regno Unito e le resistenze del governo in Germania a concedere ai comuni un maggiore controllo sui limiti di velocità locali.

"Politiche nazionali come queste, basate non sulla scienza ma sull'opportunità politica, danneggiano la capacità delle autorità locali di prendere decisioni sul miglioramento della sicurezza e della salute dei propri cittadini", accusano i rappresentanti locali. Sottolineando l'importanza di limiti di velocità più bassi nelle aree urbane - si legge nel testo della lettera aperta - che "stanno prevenendo le morti e migliorando la vita oggi nelle città di tutta Europa".

Non "si tratta di limitare la libertà degli automobilisti - spiegano i sindaci - ma di rendere le strade più sicure per tutti, ridurre il rumore e l'inquinamento e rendere la città più invitante per coloro che scelgono forme di trasporto più salutari come camminare e andare in bicicletta". “Oltre il 70% degli europei vive in città, paesi e periferie - conclude la lettera - . Le aree urbane devono affrontare numerose sfide per la salute e l’ambiente delle loro popolazioni. Togliere ai leader locali la capacità di introdurre soluzioni semplici ed efficaci per ridurre i danni e migliorare la vita non può essere giustificato”.