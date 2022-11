La città si propone di viaggiare a 30 km/h. Ecco cosa ne pensano i bolognesi | VIDEO

L'idea del Comune di imporre il limite a 30 km/h in molte zone della città pare destare non poche perplessità. E c'è chi sposta l'accento sul problema controlli

Il limite dei 30 chilometri non è ancora realtà ma fa già discutere i bolognesi. Il provvedimento, dopo la proposta del 2019, sembra essere arrivato alle sue battute finali: nella la conferenza stampa di mercoledì 2 novembre il sindaco Lepore e l’assessora Orioli hanno comunicato modi e tempi entro cui diverrà realtà.

Per giugno, infatti, la norma dovrebbe entrare in vigore, anche se i dettagli sono ancora da delineare ( Vedasi l'ipotesi di allargare a 50km alcune aree).

Tuttavia i cittadini si mostrano scettici. Già da uno dei componenti della destra in Consiglio Comunale erano piovute critiche e, dalle prime impressioni, la decisione è stata accolta piuttosto freddamente anche dai cittadini bolognesi. “Una buffonata” dice uno degli intervistati, “hanno messo i cartelli e se ne sono lavati le mani. A che servono?”. Il punto su cui gli intervistati sono più volte tornati è infatti quello dei controlli, considerati carenti: “Di vigili non se ne vedono. È inutile mettere il limite a 30 se poi non c’è nessuno a farlo rispettare”.