Città 30, non solo contrari: idea manifestazione dei favorevoli

Dopo settimane di bordate, arrivate da ogni dove, la Città 30 rialza la testa. O almeno, questa è l’intenzione di diverse realtà e associazioni del territorio, che sabato 10 febbraio si incontreranno in una assemblea pubblica negli spazi di Làbas, in vicolo Bolognetti: l’obbiettivo è arrivare a costruire una grande manifestazione di piazza in favore della delibera della Città 30. "In queste ore c'è un mormorio di fondo nelle chat, nei gruppi, nelle assemblee, nelle scuole, nelle comunità dei quartieri: quando scendiamo in piazza per i 30? - spiegano da Labas -. Dai 30 non si torna indietro. Lo diciamo forte e chiaro, proprio noi che reclamiamo molto più di 30. In questi mesi abbiamo sperimentato direttamente gli attacchi strumentali della destra, e non solo, all'esistenza di Làbas, al laboratorio di salute popolare, a tutte le attività che arricchiscono una parte della città. La matrice è la stessa, la posta in gioco è alta. Non attaccano solo il governo della città, attaccano le spinte che vengono dal basso". Per questo, il centro sociale ha scelto di ospitare l’assemblea: un’idea globale che incorpora e in un certo senso supera la Città 30, perché “è dai 30 che vogliamo moltiplicare i diritti”. Ecco spiegato il nome scelto per l’assemblea, che si chiamerà BolognaX30.

L'assemblea di sabato pomeriggio (a partire dalle 15) "vuole rispondere a un vuoto", spiega all’agenzia Dire Tommaso di Làbas. Il dibattito che si è infuocato in queste settimane, infatti, vede da un lato chi è contrario alla 'Bologna 30' e dall'altro il Comune che la promuove e si difende. "Manca una terza voce- spiega l'attivista di Làbas- che interpreta la ricchezza sociale della città". L'assemblea è organizzata insieme a Salvaciclisti, Legambiente e Cinnica, ma hanno aderito anche realtà che vanno oltre l'impegno sulla sicurezza stradale o l'ambiente. Uno spaccato, dunque, dell'attivismo sociale a Bologna a 360 gradi. “È opportuno dare un segnale- continua Tommaso- agli attacchi pretestuosi e strumentali della destra, che anche su vicolo Bolognetti prova a minare la bontà di quanto facciamo". Quello che muove i promotori dell'assemblea, però, "non è una logica della risposta" a questi attacchi, ma incentrata su "lo sviluppo e il benessere della città". Perché il modello della ‘Bologna 30’ spiega l'attivista di Làbas, è una "base per moltiplicare i diritti a favore dei più deboli e l'agibilità della città per le fasce più fragili". E aggiunge: “È surreale che in strada scenda solo chi vuole portare indietro Bologna". Da qui l'idea di una mobilitazione a favore della 'Città 30', con una grande manifestazione pubblica, per "dare voce ed espressione sociale a chi è favorevole - spiega Tommaso - affermandosi nelle strade".