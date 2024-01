Città 30, fra corse dei bus ridotte e carenza di personale. Tper: "Ci stiamo lavorando"| VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Bologna Città 30 ancora tema caldo per i bolognesi. Se è vero che le corse degli autobus sono diminuite facendo aumentare il disagio di chi il mezzo pubblico lo utilizza quotidianamente lo sapremo leggendo dei dati che arriveranno, mentre è certo che il problema della carenza di autisti sia una realtà. E l'occasione per parlarne direttamente con Giuseppina Gualtieri, presidente e amministratrice delegata di Tper, si è presentata oggi in occasione della presentazione della nuova flotta di mezzi elettrici per il car sharing cittadino (Corrente).

Intanto domani, mercoledì 24 gennaio, incrociano le braccia i lavoratori del trasporto pubblico locale per lo sciopero nazionale del settore indetto dal sindacato di base Usb. "Come azienda abbiamo il compito di lavorare nel merito dei dati e delle soluzioni e già da settimane stiamo parlando di una revisione dei servizi: quando avremo completato l'iter, com'è stato detto anche con il sindaco Matteo Lepore, ci sarà modo di informare l'utenza" ha detto Gualtieri.

E ancora ha detto la numero uno di Tper: "So bene che a Bologna quello della Città 30 è un tema centrale e come azienda non mancheremo di parlare e di intervenire. Chi ci conosce sa che noi vogliamo parlare di merito: abbiamo bisogno di evidenze, di dati e di un lavoro che è in corso con tutto il team per portare le proposte e le analisi che sono necessarie. Noi siamo un'azienda e dobbiamo stare a questo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Riprogrammazione bus: nuovi percorsi, probabile aumento chilometri e costi

Sul tema è intervenuto anche Andrea Corsini, Assessore a Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio Regione Emilia-Romagna rispondendo ad alcune domande della stampa a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova flotta di car sharing elettrico su cui potrà contare Bologna a partire dalla prossima primavera: "Abbiamo aperto un tavolo con Palazzo D'Accursio per dare supporto nella rimodulazione e riprogrammazione del trasporto pubblico locale su gomma, investendo anche ulteriori risorse per facilitare questo cambiamento che attraversa un momento molto importante e delicato. Sul servizio bus ci hanno segnalato molti ritardi e per questo va fatta una rimodulazione, mi sembra che il sindaco Matteo Lepore abbia perfettamente capito qual è il problema e non avevo dubbi quindi gli uffici stanno lavorando per la riprogrammazione, le corsie preferenziali e anche nuovi percorsi che prevedono probabilmente anche aumento dei chilometri e di conseguenza anche dei costi, per questo siamo pronti a dare una mano al Comune".

Continua a leggere su BolognaToday.it