Città 30, Orioli tira dritto: “Nessun cambio in corsa”

L’amministrazione tira dritto, ma senza superare il limite dei 30 chilometri orari. La Città 30, infatti, proseguirà senza “nessuna modifica”. Lo ha detto l’assessora alla Mobilità del Comune di Bologna Valentina Orioli, rispondendo in Question time ad una domanda arrivata dall’assessore Massimo Bugani. “Alle nuove regole serve tempo: sia perché diventino patrimonio comune”, sia per “valutarne l’efficacia” con i dati raccolti. Per questo "non riteniamo di dover apportare modifiche repentine al progetto, controlli compresi", anche in virtù della risposta in commissione da parte del sottosegretario Ferrante sulle sperimentazioni del limite a 30 all'ora da parte dei Comuni. Inoltre, per Orioli, la congiuntura tra l’ipotesi referendum – lanciata dalla destra – e le elezioni di giugno – sia europee che amministrative – è più di un’ipotesi.

Una risposta che non soddisfa l’opposizione: Stefano Cavedagna, capogruppo di Fratelli d’Italia, ci tiene a ringraziare ironicamente l’assessora "per i consigli non richiesti sulla campagna elettorale, ma la campagna elettorale, sulla pelle dei bolognesi, la sta facendo il sindaco Lepore", aggiunge. Per il leghista Matteo Di Benedetto il Comune "vuole andare avanti con una sperimentazione che è fuori dal quadro normativo", sottolinea, mentre per la civica Samuela Quercioli "è chiaro ed evidente che l'amministrazione è in affanno". E ancora: “Si sceglie di procedere imperterriti, senza motivare il nuovo limite delle strade, questo accanimento non porterà cose buone", è la replica dell'ex leghista Francesca Scarano, ora al gruppo misto, mentre per Simona Larghetti di Coalizione Civica “ciò che dice il sottosegretario Ferrante – sostiene - è coerente con ciò che dice il sindaco di Olbia, anche lui di Forza Italia", sottolineando la diversa sensibilità sul tema da parte del partito. Lo riporta l’agenzia Dire.