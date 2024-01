No alla Città 30, in centinaia sotto il Comune: "Ritardi e disagi, così è insostenibile" | VIDEO

La pioggia non ha spento la rabbia di chi è contro la Città 30. Dopo il corteo di auto blu il primo giorno di controlli, oggi 19 dicembre n centinaia si sono riversati sotto il portico di Palazzo D'Accursio per protestare contro i nuovi limiti di velocità in tutte le strade della città. Organizzata dal movimento "Una Bologna che cambia", alla manifestazione hanno aderito non solo le opposizioni dentro (da Fdi a Forza Italia) e fuori (Italexit e altri) il Consiglio comunale, ma anche tassisti, volontari di ambulanze e semplici cittadini che ogni giorno si spostano in macchina o con i mezzi pubblici e che accusano ritardi insostenibili.

Sopra e sotto il palco c'è chi si è presentato con striscioni e bandiere, fischietti e pentole per farsi sentire ancora di più, e chi ha avanzato proposte e alternative alla mobilità attuale con grafici sull'inquinamento alla mano. E anche un gruppo mascherato da Javier Milei, il neoeletto presidente dell'Argentina, l'"anarco-capitalista" che sotto le Due Torri è diventato per alcuni anche il simbolo della lotta contro il provvedimento dei 30 km/h.