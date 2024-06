Il referendum sulla Città 30 è stato dichiarato ‘ammissibile’

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il referendum sulla Città 30, presentato a inizio anno dalle opposizioni, è stato dichiarato ammissibile. Lo ha stabilito il Comitato dei garanti del Comune di Bologna. I proponenti, cioè le forze di opposizione in Consiglio comunale, dovranno ora raccogliere 9mila firme. Se saranno raccolte, il referendum potrà essere presentato. Si tratterebbe, in ogni caso, di un referendum consultivo, che non porterebbe a nessuna revoca automatica della delibera sulla Città 30.

“Lo spirito del Comitato dei garanti – scrive l’Ansa riportando una nota del Comune di Bologna – è stato quello di favorire un momento di confronto e consultazione. Cosa che accogliamo positivamente, Bologna è la città della partecipazione, il referendum consultivo sarà una bella e ulteriore occasione di partecipazione e di confronto. Continuiamo a lavorare con serenità su questo provvedimento, che riteniamo fondamentale per salvare vite, migliorare la sicurezza e la qualità dello spazio pubblico” si conclude il testo.