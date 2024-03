Città 30, correttivi entro fine mese: Salvini scrive a Lepore

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ancora un "richiamo" da parte del Ministero dei Trasporti. Entro fine mese il Comune di Bologna dovrà indicare come intende adeguarsi alla direttiva emanata sulle deroghe al limite di 50 chilometri orari nei centri urbani, come riferisce la Dire.

E' tutto scritto in una lettera inviata al sindaco Matteo Lepore perchè applichi i correttivi al limite di 30 km/h in molte strade cittadine, che non può essere 'generalizzato'. Quindi è ancora braccio di ferro, visto che il Comune di Bologna sostiene di essere in regola con il Codice della strada.

Ora però il ministro Salvini ha messo una data di scadenza: "Nel ribadire che lo scopo della direttiva è garantire uniformità di comportamenti sull'intero territorio nazionale ai fini della sicurezza della circolazione stradale, ritengo che tali esigenze impongano di indicare tempi certi per l'adeguamento dei provvedimenti sulle zone 30", chiarisce Salvini in una nota ministeriale.

Intanto, sotto le Due Torri, sabato 16 marzo, in due piazze cittadine manifesteranno le "fazioni", una per contestare la Città 30, l'altra per festeggiarla e Salvini, dal canto suo, deve fare i conti con le proteste sulla riforma del Codice della strada in discussione in Parlamento.