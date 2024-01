Città 30, è scontro totale tra entusiasti e critici: "Obiettivo di civiltà" "Votiamo, allora"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I più giovani direbbero che il Comune ha 'droppato' (dall'inglese: lasciar cadere, sganciare) una delle sue perle, di quelle che valgono tutto il mandato. Si parla della città 30, quel limite stringente che la giunta Lepore ha da oggi reso effettivo in quasi tutte le strade del comune di Bologna (fanno eccezione grosso modo gli stradoni e i viali).

E ora? Mentre un gioielliere è balzato agli onori delle cronache per essere stato simbolicamente il primo a prendere la multa per eccesso di velocità (39 km/h in zona 30) già si è scatenata la battaglia tra entusiasti e detrattori. Tutta la giunta per ora fa quadrato attorno al sindaco. Lepore stesso si è detto scettico quando proposero il limite dei 30 all'ora (nemmeno la terza a volte si riesce a inserire, ma va da sè che tra un decennio le marce non esisteranno più) "Ma poi, come dimostrano i provvedimenti simili già adottati in altre città europee, "i risultati ci sono" ha aggiunto il primo cittadino.

A essere felicissime sono le associazioni dietro il cartello Bologna30, legate a doppio filo con Palazzo D'Accursio sul tema. "La paura del cambiamento è comprensibile -si legge in una nota- ma la Città 30 è un modello di mobilità ben collaudato in tutta Europa e non c'è ragione di spaventarsi". Di tutte le città europee che hanno intrapreso questo percorso (Tra le altre: Lione, Bruxelles, Valencia, Bilbao, Bordeaux, Parigi, Helsinki, Barcellona) "nessuna è tornata indietro, come osserva anche lo European data journalism network".

Nella prima città europea che ha adottato la misura, l'austriaca Graz, "il gradimento iniziale della proposta tra gli automobilisti era inferiore al 29%: ha superato l'80% nel corso di pochi anni. Anche a Bologna la miglior prova della validità della Città 30 sarà il tempo", scommettono le associazioni. "E qual è il prezzo da pagare per avere più sicurezza, meno traffico, meno rumore e inquinamento? Secondo i dati di Polinomia, solo 12 secondi per tragitto. I principali assi di scorrimento, infatti -scrive Bologna30- mantengono il limite preesistente: non solo la tangenziale, ma anche i viali di circonvallazione e i principali assi viari. La circolazione in automobile non sarà penalizzata o impedita, come viene paventato, ma il traffico sarà più fluido e ci sarà spazio anche per muoversi con altri mezzi in sicurezza".

Opposizioni sul piede di guerra: si va verso il referendum fai da te

Nel frattmepo le opposizioni annusano l'aria di malcontento e si accodano. Si parte con una manifestazione organizzata per venerdì davanti al Comune alle 18: l'iniziativa è annunciata dal movimento Una Bologna che cambia e la Lega segnala la propria adesione.

"Come da programma, sono già arrivate le prime multe della Città 30 a persone che andavano anche ai 39 orari. Il sindaco Matteo Lepore e il Pd hanno cominciato a fare cassa a spese dei cittadini con la Città 30 -affermano i leghisti Di Martino e Di Benedetto in una nota- una misura su cui abbiamo chiesto dall'inizio, come Lega, un referendum. Si tratta di un cambiamento strutturale della viabilità di Bologna e, per questo, a nostro avviso, era ed è necessario che siano i bolognesi a decidere".

Uil ed Sgb nicchiano: "Così però i bus fanno ritardo"

C'è però un aspetto che probabilmente dovrà essere modificato. I bus. L'allarme è lanciato da Uil e Sgb. "Con gli attuali limiti, a parte le linee non interessate dai 30, è impossibile che un autobus arrivi in orario". A dirlo è Max Colonna della Uiltrasporti nel corso di una conferenza stampa. "Uno può anche credere agli asini che volano- dice il sindacalista- ma con il limite dei 30 la verità è che aumenta il tempo necessario per andare da un capolinea all'altro".

Colonna, che nella Uiltrasporti ha la delega al trasporto pubblico, cita anche il messaggio ricevuto da un autista: "Dopo le prime tre ore di servizio ha 23 minuti di ritardo". Come sindacato, dunque, "chiediamo che i tempi di percorrenza programmati coincidano con i tempi di percorrenza reali che si stanno venendo a creare", continua Colonna: "Vogliamo che si riveda il servizio e lo si adegui alla situazione attuale, oggi i bus viaggiano in ritardo".

Sgb invece aggiunge lo stress indotto da Città30 come motivazione di uno sciopero nazionale, proclamato per otto ore mercoledì 24 gennaio. "E' del tutto evidente -analizza il sindacato di base- che se tiri la coperta si scopriranno i piedi, a meno di non aggiungere del tessuto. Invece Tper pretende di offrire lo stesso servizio senza tenere in alcun conto le modifiche al tessuto urbano, da ultima la delibera che prevede che numerose strade cittadine vadano percorse a 30 all'ora". In questo modo "i già esasperati cittadini dovranno aspettare tempi lunghissimi alle fermate per poter prendere un mezzo, con un aumento del conflitto e una probabile recrudescenza di casi di intemperanze- prevede l'Sgb- che rendono il lavoro dell'autista sempre più stressante e pericoloso, mentre i nuovi contratti sono sempre più al ribasso peggiorano le condizioni di lavoro e concedendo 'elemosine' lungi dal coprire anche minimamente l'aumento del costo della vita".

