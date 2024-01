Insieme alla velocità su strada, anche il controllo semaforico verrà aggiornato in linea con la Città 30. Più priorità ai bus, nuove lanterne per rendere il traffico più scorrevole e un nuovo sistema di pannelli per segnalare i principali posti liberi nella città sono le sperimentazioni che verranno messe in campo dalla Centrale di controllo semaforico del Comune, il “cervellone” che, dalla Torre A di Piazza Liber Paradisus, monitora il transito del trasporto pubblico e privato nei 335 incroci regolati con impianto semaforico in città.

"I tempi di attesa condizionano quelli di spostamento"

“È dimostrato che la durata degli spostamenti in città è condizionata molto più dai tempi di attesa che dalla velocità del mezzo. Il nostro lavoro andrà nella direzione di migliorare i tempi di attesa ai semafori per fluidificare il traffico pubblico e privato”, spiega l’assessora Valentina Orioli che ha presentato le novità all’interno della sala comandi dove i monitor rimangono costantemente accesi per controllare l’andamento del traffico in tempo reale. Le estensioni fisiche della control room sono capillari: 1272 spire induttive posizionate sotto l’asfalto a livello degli incroci e 34 termocamere installate sopra gli impianti semaforici o di illuminazione che permettono la trasmissione alla centrale di una serie di dati (il numero di mezzi in strada, il ritardo degli autobus ed eventuali stalli in prossimità degli attraversamenti) in base ai quali viene adattata la durata del verde e del rosso.

Preferenza ai bus in ritardo

Verrà data maggiore preferenza agli autobus, il cui controllo avviene il 67 postazioni. Già oggi sono 14 (su 57) le linee su cui, in caso di ritardo di almeno 4 minuti, il bus trova verde. La soglia verrà abbassata a 2 minuti per ridurre i tempi di attesa del bus mentre la durata del verde rimarrà la stessa per non impattare sull’attesa degli altri mezzi. Per rendere più scorrevoli le colonne di auto private distribuite sulle strade a più corsie, invece, il numero delle lanterne per la svolta a destra aumenterà, consentendo a chi deve cambiare direzione di farlo senza attendere il via libera di chi deve proseguire dritto.

Numero dei posti nei parcheggi aggiornato in tempo reale

Verranno riattivati e ricollocati i pannelli luminosi che segnalano il numero di posti liberi nei parcheggi. La novità riguarderà le principali strutture cittadine tra cui quelle in piazza VIII Agosto, via Riva di Reno e all’autostazione. Da ottobre è attivo anche il portale comunale Open Data dove gli stessi guidatori possono controllare in tempo reale sulla disponibilità dei parcheggi. “A breve allargheremo questo sistema anche ai parcheggi P1, P2 e P3 della stazione – ha dichiarato l’assessore Massimo Bugani –. Guardando il nostro sito, il cittadino può farsi un’idea quali sono le strutture e anche quali orari sono i migliori o i peggiori per raggiungere il parcheggio”.

Attraversamenti a chiamata e tram

Mano a mano che la Città 30 porterà gli effetti auspicati (traffico più lento e maggiore sicurezza per gli utenti deboli della strada), l’obiettivo è anche quello di dismettere alcuni semafori pedonali a chiamata installati negli anni in aree sensibili come le scuole, che hanno contribuito all’incolumità dei pedoni ma che, dall’altro lato, hanno causato altri punti di fermata per le auto. A completare il dialogo tra trasporto pubblico, privato e persone sarà il tram e il suo sistema di monitoraggio cablato via fibra ottica "che consentirà di leggere centimetro dopo centimetro il suo passaggio - spiega Cleto Carlini, capo dipartimento dei Lavori pubblici, verde e mobilità -. Questo permetterà all'impianto semaforico di conoscere in tempo reale la sua posizione e far scattare il verde".