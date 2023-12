Continua la campagna di comunicazione del Comune per sensibilizzare i cittadini sulla Città 30. A pochi giorni dall'effettiva entrata in vigore delle nuove regole stradali e del limite di velocità fissato a 30 km/h, nelle vie più trafficate del centro sono comparsi i primi stendardi che invitano gli automobilisti a rallentare. "Più piano, più sicuro" e "Vai piano, salva una vita" sono i claim dei cinquanta banner che segnano le principali "porte d'ingresso" alla Città 30.

Colorati e di grandi dimensioni, appesi ai pali della luce e ben visibili, gli stendardi sono già stati affissi su viale Quirico Filopanti all'incrocio con via Malaguti, in via Francesco Zanardi, via Antonio Zanolini e altre. Insieme ai "bolloni" sull'asfalto, integreranno la più classica segnaletica verticale.