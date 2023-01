Città metropolitana, caso Comandante: sciopero in arrivo

"Se si voleva aggiungere un motivo ulteriore al fatto che questo 'normale confronto sindacale', come lo ha recentemente definito il sindaco a mezzo stampa, porti allo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori della Città metropolitana di Bologna martedì 31 gennaio, ci si è riusciti".

Non si allenta la tensione in Città metropolitana, dove le funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil aprono un nuovo fronte. Ad irritare ulteriormente i sindacati, già da tempo impegnati in una vertenza con Palazzo Malvezzi, è la convenzione approvata da Matteo Lepore nei giorni scorsi "per lo svolgimento delle funzioni di comandante del corpo di polizia locale del Comune di Bologna e della Città metropolitana di Bologna".

Nella convenzione, rilevano le sigle di Cgil, Cisl e Uil, "si procede ad assegnare alla polizia locale della Città metropolitana il comandante della polizia locale di Bologna come dirigente esterno e comandante per il 10% del suo tempo lavoro, giustificando il tutto 'tenuto conto che la Città metropolitana istituirà una posizione organizzativa a cui sarà affidato il ruolo di vicecomandante'".

"Peccato che mentre il nuovo dirigente e comandante al 10% prenderà servizio il 01/02/2023, l'istituzione della posizione di responsabilità interna che di fatto dovrebbe sovraintendere al restante 90%, senza peraltro portarne la responsabilità piena, non sia nemmeno stata prevista tra le modifiche urgenti da approntare all'organigramma delle posizioni di responsabilità dell'ente, prorogato a dopo il 31/03, per l'ennesima volta senza chiarezza di un assetto definitivo, poche settimane fa".

"Peccato, ulteriormente - ricordano ancora i sindacati - che già a marzo del 2022 ai tavoli sindacali l'ente stesso aveva condiviso l'urgenza e la priorità dell'assegnazione al corpo di polizia locale della Città metropolitana di una posizione di responsabilità al 100% e che ancora a dicembre 2022, in Prefettura, la parte sindacale aveva chiesto di partire dall'istituzione di questa posizione".