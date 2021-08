Salute, Città Metropolitana e imolese: i comuni dove vaccinarsi senza prenotazione

Vaccinazioni a libero accesso, ovvero senza prenotazione, a Bologna e anche in diversi comuni della Città metropolitana e del Circondario imolese.Ecco dove:

A Bologna

In Fiera, allo stand 24, accesso dall'ingresso sottopasso nei giorni feriali dalle 19 alle 22 e nel weekend dalle 19 alle 23, accendendo alla Festa dell'Unità dall’ingresso “sottopasso”, avranno l’opportunità di vaccinarsi senza prenotazione adulti e ragazzi con 12 anni compiuti. Per gli adulti basterà portare con sé la tessera sanitaria, mentre per i ragazzi è necessario l’accompagnamento di un genitore e la compilazione del modulo di autorizzazione di entrambi (scaricabile dal sito dell’Azienda USL). Non solo vaccinazioni, ma anche tamponi rapidi gratuiti.

A Calderara

Mercoledì 1 e giovedì 2 settembre a Calderara, vaccini Pfizer a libero accesso, al centro di via Armaroli 15, nei consueti orari di apertura (8-13, 14-19), saranno disponibili 1000 dosi di vaccino Pfizer (500 per ogni giornata) che saranno a disposizione di tutti gli “over 12” con residenza o medico di famiglia nel territorio dell’Azienda Usl di Bologna.

A Castel San Pietro

Sabato 4 settembre in Via Tosi 7 (ex palestra Alberghetti) dalle 8.30 alle 14 i cittadini residenti e non nel territorio, non ancora vaccinati con prima dose, possono accedere alla struttura senza prenotazione solo con documento di riconoscimento e tessera sanitaria valide. Si ricorda che i minori devono essere accompagnati da un genitore o tutore e muniti di apposita delega scaricabile dal sito dell’Azienda Usl di Imola.

A Castiglione de Pepoli

L'8 settembre a Castiglione dei Pepoli, presso il Palapepoli, Palazzetto dello Sport.

A Crevalcore

Presso l'Hub del Centro Civico Franzoni, in viale Italia, fino ad esaurimento dei vaccini a disposizione per ogni singola giornata, sabato 4 settembre - dalle 14.00 alle 19.00 e lunedì 6 settembre - dalle 14.00 alle 19.00.

L'accesso sarà consentito a tutte le fasce di età (12 anni in su) e a tutti i residenti e/o con medico di medicina generale nell’Azienda Usl di Bologna.

A Gaggio Montano

1-2-3 settembre, a Silla, frazione di Gaggio Montano, presso Sala Civica Gandolfi, via Giovanni XXIII n. 17.

elenco in aggiornamento

