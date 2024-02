Città 30, Lepore risponde a Salvini: “Rimaniamo in attesa di un confronto”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il sindaco Matteo Lepore ha risposto, con una lettera, al ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Il leader della Lega, ieri, aveva scritto al primo cittadino di Bologna chiedendo delle correzioni alla delibera della Città 30 dopo la direttiva sui limiti di velocità emanata dal ministero.

“Caro ministro, ho ricevuto con piacere la sua lettera e al riguardo la informo che abbiamo avviato un'analisi della direttiva in oggetto, per verificarne al meglio le correlazioni con i provvedimenti da noi attuati – scrive Lepore, che fa poi riferimento all’incontro che, prossimamente, vedrà seduti allo stesso tavolo sia Anci che il Mit –. Come indicato nel dispositivo della succitata direttiva, restiamo in attesa, altresì, di una comunicazione da parte di Anci che consenta un confronto anche con le altre città che hanno in questi anni attuato provvedimenti di istituzione di zone 30. Resto a disposizione – chiude il sindaco – per eventuali ulteriori chiarimenti”.

Foto LaPresse