Cittadinanza italiana a Patrick Zaki: oggi la mozione in Senato, ci sarà anche Liliana Segre

A Palazzo Madama si discute anche delle iniziative da intraprendere in tutte le sedi europee e internazionali, per il rilascio, valutando anche l'applicazione della Convenzione ONU contro la tortura

Si discutono oggi, 14 aprile, in Senato le mozioni sulla concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente dell'Alma Mater arrestato in Egitto a febbraio del 2020. Ha annunciato la sua presenza anche la senatrice a vita Liliana Segre.

Si discuterà anche delle iniziative da intraprendere in tutte le sedi europee e internazionali, perché l'Egitto provveda "senza ulteriori indugi al rilascio", valutando anche la promozione dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984. E poi di dare impulso, a livello europeo ed internazionale, a ogni azione adeguata a promuovere il rispetto dei diritti umani in Egitto, con particolare attenzione alle situazioni di repressione politica.

Il 5 aprile scorso si è tenuta l'ennesima udienza che ha rinnovato di un altro mese e mezzo la carcerazione preventiva. Le ultime notizie dal carcere riferiscono di uno stato psico-fisico critico per il ricercatore, accusato di propaganda sovversiva e istigazione al terrorismo, per alcuni post su Facebook da un account che però non sarebbe autentico. La difesa aveva ricusato i giudici, ma la richiesta è stata respinta.

Il 12 aprile, in carcere è andato a trovarlo la sua fidanzata alla quale Patrick consegnato il libro "100 anni di solitudine" con un biglietto: "Ancora Resistendo, grazie per il supporto tutti tutti".