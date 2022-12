Zuppi cittadino onorario di Bologna: "Per me una grande responsabilità" | VIDEO

“Dal cuore mi sorge solamente la parola ‘grazie’”. Così l’Arcivescovo di Bologna e capo della CEI Matteo Zuppi ha aperto il discorso di ringraziamento per la cittadinanza onoraria, ricevuta dalle mani del sindaco Matteo Lepore nella sala consiliare di Palazzo D’Accursio. Lo scorso 28 novembre, infatti, il consiglio comunale aveva approvato all’unanimità la proposta della presidente Caterina Manca. “Questo è un riconoscimento non solo personale, ma riferito ad un ‘noi’ che io intendo essere la Chiesa, presupposto di ogni comunità”.

L’Arcivescovo, nel suo discorso e nell’intervento a margine dell'evento, ha parlato dell’Ucraina, di immigrazione e del problema della casa, con un preciso cenno alla crisi abitativa che molti studenti dell’Università di Bologna stanno vivendo. “La sfida – continua Zuppi – è quella di non avere barriere. Come Bologna, che ha abbattuto le mura che collegavano le sue dodici porte: chi guarda avanti non issa mura, ma le abbatte”. È necessario “pensare in maniera larga, di accogliere e, nel contempo, conservare la propria originalità”.

Le parole di Lepore

“Dopo tutti questi anni insieme – ha commentato il sindaco Lepore a margine della cerimonia – Bologna, città della solidarietà e dell’impegno, non poteva che conferire questa cittadinanza onoraria a un suo cittadino molto importante” che il sindaco ha più volte chiamato, in modo affettuoso, “don Matteo”. “Lui ci permette di tenere ben alta la lanterna accesa davanti a noi – ha concluso il primo cittadino – senza però lasciare indietro nessuno”.