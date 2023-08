La Lega attacca Fratelli d’Italia: “Cittadinanza onoraria a Kharlan? Manco il PD”

Lega all’attacco di Fratelli d’Italia. Pietra dello scandalo è la proposta del capogruppo di FdI in Comune, Stefano Cavedagna, di conferire la cittadinanza onoraria a Olga Kharlan, la schermitrice ucraina che dallo scoppio della guerra vive e si allena a Bologna. Kharlan è tornata agli onori delle cronache recentemente, e non per motivi meramente sportivi: l’atleta si è infatti rifiutata di stringere la mano alla sua avversaria di nazionalità russa, Anna Smirnova, durante gli ultimi Mondiali di scherma in scena a Milano.

Già ieri, in Consiglio comunale, il leghista Giulio Venturi ha annunciato il suo voto contrario dopo l’intervento di Cavedagna in cui proponeva l’onorificenza per Kharlan. A dar manforte a Venturi, come riportato dall’agenzia Dire, ci ha pensato Matteo Montevecchi, consigliere regionale del Carroccio: “Sarò un po' antipatico, ma non si può tacere davanti a certe notizie. Ho letto che il capogruppo FdI di Bologna è riuscito a partorire una proposta che 'nemmeno il Piddì' probabilmente poteva riuscire solo ad immaginare". Conferire la cittadinanza onoraria a Kharlan, ironizza Montevecchi, è un "gesto 'strong', da vero 'patriota'. Ci serviva giusto anche la guerra nello sport. E per non farci mancare niente, c'era proprio bisogno di cavalcare la notizia chiedendo la cittadinanza onoraria per la schermitrice ucraina. Insomma, anticipati Pd e Calenda. Si mangeranno le mani per non averlo proposto loro. Diamo spazio alla pace, non a queste proposte strumentali lanciate per il solo scopo di innescare povere polemiche di cui nessuno ha bisogno".

Foto LaPresse