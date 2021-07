Cittadinanza Patrick Zaki, la Camera approva. Bonaccini: "Sui diritti umani non vogliamo stare a guardare".

E' stata approvata alla Camera la mozione per conferire la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, con 358 voti a favore.

"Chiediamo a gran voce la sua liberazione e lo aspettiamo nella 'sua”' Bologn per proseguire gli studi", ha scritto il presidente della Regione Stafno Bonaccini sui social "sui diritti umani non vi è confine che tenga: non possiamo né vogliamo stare a guardare".

"Ora che il Parlamento nella sua completezza e si è pronunciato sta al Governo a fare la sua parte", ha scritto il segretario PD Enrico Letta.

? Approvata alla Camera la mozione per conferire la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Chiediamo a gran voce la sua liberazione e lo aspettiamo nella “sua” Bologna per proseguire gli studi.



Sui diritti umani non possiamo né vogliamo stare a guardare. pic.twitter.com/JpowkYUFnw — Stefano Bonaccini (@sbonaccini) July 7, 2021

La mozione approvata oggi alla Camera dei deputati deve servire a ottenere “un cambiamento di strategia da parte del governo italiano, che puntando su 'cautela' e 'dialogo' con l’Egitto non è riuscito a salvare Patrick Zaki da una situazione tragica”, ha dichiarato all’agenzia Dire Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.

“Quella di oggi è una giornata molto importante per il Parlamento italiano. Ogni volta che il nome di Patrick viene fatto dove si prendono decisioni è un fatto rilevante, perché significa che la sua storia preoccupa anche l’Italia. Ora sta di nuovo al governo, come dopo voto al Senato del 14 aprile, agire e esplorare tutte le strade praticabili perché ottenga la cittadinanza italiana” sottolinea Noury. “È un percorso molto difficile e alle difficoltà tecniche si aggiungono quelle derivanti dalla parola ‘cautela’, ripetuta anche ieri dal governo durante la discussione alla Camera; sono 17 mesi che la sentiamo abbinata a un’altra parola, ‘dialogo’, con l’Egitto“.

“Mi auguro che il voto di oggi serva per ottenere dal governo italiano un cambiamento di strategia, il che vuol dire cominciare a fare delle cose e smettere di farne altre bisogna ad esempio cessare di fornire armi a un regime repressivo come quello del Cairo e mostrare segni di protesta e di malcontento per la situazione complessiva dei diritti umani in Egitto“, ha concluso Noury.

270mila firme a Strasburgo

Intanto sulla piattaforma change.org, sono stare raccolte Un filo rosso e 270.000 firme, per reclamare libertà e cittadinanza italiana ed europea per il ricercatore egiziano partito da Bologna lo scorso anno e incarcerato al Cairo, in attesa di processo, dal febbraio 2020.