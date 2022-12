Il Campidoglio dà la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki

L'Assemblea Capitolina di Roma ha concesso, con un voto unanime, la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna arrestato nel febbraio 2020 e scarcerato nel dicembre scorso in attesa di giudizio.

Da allora Zaki, attivista per i diritti umani, ha visto le udienze subire diversi rinvii da parte del Tribunale di Mansoura, sua città natale. Da quasi tre anni quindi attende di conoscere l'esito delle accuse per diffusione di false notizie in patria e all'estero per via di un articolo pubblicato nel 2018 in cui denunciava le violenze contro la minoranza copta nel Paese. Si tratta di capi d'accusa che rientrano nei reati contro la Sicurezza dello Stato e, se confermati, potrebbero costargli una condanna fino a 5 anni di reclusione.

L'aula ha conferito la cittadinanza con un voto all'unanimità. Durante il dibattito l'aula si è collegata telefonicamente con lo stesso Patrick Zaki.

"Ciao a tutte e tutti, è un piacere essere con voi, a solo due giorni dalla mia ultima udienza, e poter partecipare a questa grande cerimonia a Roma. Significa molto per me". Questa mozione, continua, "cade anche a pochi giorni dalla Giornata internazionale dei diritti umani" che si celebrerà sabato 10 dicembre, un fatto che secondo Zaki evidenzia "l'impegno di Roma per i diritti umani e soprattutto per i difensori dei diritti umani. Questo mi fa molto piacere e rappresenta un grande onore per me vedere i vostri sforzi e il vostro impegno verso il mio caso. Spero di poter venire presto a Roma e conoscere tutti voi di persona".

"Sarebbe un enorme piacere, continuiamo a sperare". L'attivista conclude nuovamente ricorrendo all'italiano: "grazie mille". Per Zaki, iscritto a un master dell'Alma Mater studiorum diBologna, si è formato un vasto movimento della società civile che in Italia e all'estero ha invocato il rilascio, il decadimento delle accuse nonché la cittadinanza da parte dell'Italia, a cui vari comuni hanno risposto concendendo quella onoraria.