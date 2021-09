A Ozzano entra in servizio il Citybus: "Servizio strutturato per agevolare l’uso del treno negli spostamenti quotidiani"

E' stato attivato a Ozzano il nuovo servizio Citybus. Le navette TPER 131 e 132 hanno iniziato le tratte di collegamento della stazione SFM di Ozzano con il capoluogo, la facoltà di medicina veterinaria, le zone industriali di Quaderna e Ponte Rizzoli e la frazione stessa di Ponte Rizzoli. Alle 11.35 il viaggio inaugurale sulla navetta 131 alla presenza dell'assessore regionale Andrea Corsini, del sindaco Luca Lelli, tre capigruppo consiliari e di una delegazione in rappresentanza delle istituzioni che hanno partecipato al progetto Citybus : Regione, Città metropolitana, TPER, SRM, UNIBO ed alcune realtà produttive del territorio, fra cui l'azienda IMA Spa)

Il progetto Citybus, organizzato in due linee la numero 131 e la numero 132 con percorsi diversi, è cadenzato in base agli orari delle fermate dei treni del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) e sarà attivo dal lunedì al venerdì in una ampia fascia oraria giornaliera.

"Queste caratteristiche, interviene il Sindaco Lelli, ne fanno un servizio strutturato per agevolare e incentivare l’uso del treno negli spostamenti quotidiani in area metropolitana e non solo. Per la nostra realtà poi il nuovo servizio risulta decisamente migliorativo rispetto all’offerta di trasporto pubblico esistente, in particolare per il centro abitato di Ponte Rizzoli. E videnzio che dal lunedì al venerdì il collegamento stazione-capoluogo sarà servito da 13 coppie di corse al giorno e solo il sabato permarrà l’attuale servizio con la linea 132 con 3 coppie di corse. Eravamo già pronti per partire un anno fa, poi purtroppo la pandemia ha rallentato il progetto. Ringrazio di cuore tutti gli Enti promotori del progetto e le realtà produttive del territorio, la ditta IMA Spa in testa, per averci creduto fino in fondo, per aver perseverato e per essere rimasti al fianco dell'Amministrazione comunale anche in questo anno di attesa. Mi auguro che ora gli sforzi fatti da tutti gli Enti promotori vengano premiati dall'utilizzo delle navette di collegamento da parte dei cittadini, studenti e lavoratori. "La durata sperimentale del progetto e' di 2 anni, conclude il Sindaco Lelli, ma l'augurio che tutti noi ci facciamo e' che possa diventare un servizio strutturato e permanente".