Chiusura convento Clarisse, il saluto della Diocesi: "Il culto di Santa Caterina rimarrà aperto"

"La testimonianza di una vita consacrata fedele alla propria vocazione anche in questo momento così difficile continua ad essere un esempio. Siamo vicine alla comunità e siamo certi che il carisma della Santa e i suoi tanti doni spirituali continueranno a fiorire nella nostra comunità diocesana, anche se momentaneamente con altre forme".

Sono le parole di commiato di suor Chiara Cavazza, Direttrice dell’Ufficio diocesano per la Vita consacrata, in merito alla vicenda della chiusura del convento delle Clarisse dopo 5 secoli di storia. Nel merito è arrivato il ringraziamento ufficiale della Diocesi di Bologna.

Non si interromperà la possibilità di rendere omaggio a santa Caterina e di pregare presso il suo corpo incorrotto: resterà infatti garantito, durante l’anno, l’accesso alla cappella della Santa e alla chiesa del Corpus Domini, dove svolgono il loro servizio i Missionari Identes e così continueranno le celebrazioni. La Chiesa di Bologna e l’Arcivescovo ringraziano la comunità «che con fedeltà ha alimentato la città e la diocesi con la preghiera e la testimonianza, svolgendo un prezioso servizio che lungo i secoli ha fatto crescere nella fede generazioni di credenti».

Eredità storica in crisi di vocazione

La Federazione delle Sorelle Clarisse, che riunisce i monasteri di clausura di Veneto ed Emilia-Romagna, ha deciso la sospensione del monastero bolognese. E così, dopo 567 anni, le monache clarisse lasciano il monastero della Santa, così come è conosciuto in città il santuario del Corpus Domini di via Tagliapietre. Fu fondato da Santa Caterina de Vigri nel 1456 e di cui fu badessa fino alla morte, avvenuta nel 1563.

Le ragioni della scelta

La scelta è stata necessaria a causa della progressiva riduzione del numero delle monache. Ad oggi sono in quattro e presto saranno accolte da altre comunità. La decisione è stata annunciata da monsignor Stefano Ottani, vicario generale, con un articolo pubblicato su Bologna7, il settimanale diocesano. "Dopo la sua morte, il corpo incorrotto di Caterina, rimase quasi un segno tangibile della sua volontà di non abbandonare Bologna, di cui una volta canonizzata nel 1712, venne proclamata compatrona, insieme alla Madonna di San Luca e San Petronio", ricorda la Chiesa bolognese.