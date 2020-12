Classifica GreenMetric, ambiente: l'Università di Bologna tra i primi dieci atenei al mondo, prima in Italia

"L’Alma Mater si conferma per il quarto anno consecutivo prima in Italia e, passando dal 14° al 10° posto, entra nella top 10 mondiale per sostenibilità ambientale". Lo rivela lo stessa ateneo che rende nota la nuova edizione del ranking GreenMetric, classifica che valuta le azioni e l’impegno che gli atenei mettono in campo a livello globale per il rispetto dell’ambiente.

Nell’edizione 2020 del ranking, l'università di Bologna conquista per il quarto anno consecutivo la prima posizione tra gli atenei italiani. Un percorso di crescita che è ormai consolidato: negli ultimi cinque anni l’Università di Bologna ha scalato ben 61 posizioni della classifica.

A questa nuova edizione hanno concorso 912 atenei, 132 in più delllo scorso anno, aumentate anche le università italiane presenti, passate 29 a 31. Di queste, cinque sono nella top 50 mondiale: oltre all'Università di Bologna, l'Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, l'Università degli Studi dell'Aquila e la Luiss Guido Carli di Roma. Dal 2017, gli atenei italiani all'interno di GreenMetric sono rappresentati dall'Alma Mater, che coordina e raccoglie proposte di miglioramento della struttura del ranking.

L’ingresso dell’Università di Bologna nella top 10 mondiale di GreenMetric si affianca ad un altro risultato di grande rilievo ottenuto quest’anno nel campo della sostenibilità: il primo posto in Europa e il sesto a livello mondiale nel THE Impact Ranking, la classifica di Times Higher Education che monitora l’impatto degli atenei sul tessuto sociale utilizzando i parametri indicati nell’Agenda 2030 dell’ONU.

Trasporti e rifiuti

Lanciato da Universitas Indonesia nel 2010, il ranking GreenMetric è pensato per coinvolgere le università di tutto il mondo nell’impegno comune sui temi della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. Per realizzare la classifica vengono valutate le azioni e le politiche adottate dagli atenei in campo green, con un’attenzione particolare per il cambiamento climatico, il consumo di acqua e di energia, il riciclaggio dei rifiuti e la sostenibilità dei trasporti.

Riguardo al tema dei trasporti Unibo ottiene il massimo punteggio possibile. Crescono anche, rispetto allo scorso anno, le valutazioni sulla gestione dei rifiuti, sull’utilizzo delle risorse idriche e nell'impegno sul fronte della didattica, della ricerca e dell'associazionismo studentesco.

