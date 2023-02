Clima, classifica regioni ad alto rischio: Emilia-Romagna nella top 10 europea

Tre regioni italiane sono nelle prime dieci regioni europee ad alto rischio climatico. La "diagnosi" è infausta per Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, rispettivamente all'ottavo, quarto e quinto posto della classifica generale della aree più esposte agli eventi meteorologici estremi e al cambiamento climatico nel 2050.

Lo riferisce la Conferenza delle Regioni e lo afferma la prima analisi globale del patrimonio immobiliare e del territorio compiuta per gli investitori da Xdi (The Cross Dependency Initiative), tra i leader mondiali nell'analisi del rischio climatico fisico, precisando che l'Italia, la Germania e la Russia hanno più regioni nella top 10 di quelle più a rischio d'Europa.

Lo studio in sintesi

Due delle più grandi economie della Cina, Jiangsu e Shandong, sono in cima alla classifica globale, al primo e al secondo posto. Oltre la metà delle province nella top 50 mondiale si trova in Cina, rivela l'analisi.

Dopo la Cina, gli stati a rischio più alto negli Stati Uniti hanno (18 tra i primi 100). La Florida è lo stato americano con il punteggio più alto, seguito da California e Texas. Insieme, Cina, India e Stati Uniti costituiscono oltre la metà degli stati e delle province nella top 100.

Altri hub economici sviluppati a livello globale nella top 100 includono Buenos Aires, San Paolo, Jakarta, Pechino, H? Chí Minh City, Taiwan e Mumbai.

Anche Australia, Belgio, Italia, Canada e Germania hanno stati e province nella top 100.

Il sud-est asiatico sperimenta la più grande escalation di danni dal 1990 al 2050 in tutto il mondo.

A livello globale, la maggior parte dei danni è causata da inondazioni fluviali o inondazioni combinate a inondazioni costiere.