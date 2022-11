Classifica mondiale Università, Alma Mater primo Ateneo italiano

Il Times Higher Education World University Rankings 2023 "piazza" l'Università di Bologna al 161° posto (+ 9 posizioni rispetto al 2022) su 1.799 università in 104 paesi e regioni del mondo. La classifica si basa su 13 indicatori che misurano le prestazioni di un'istituzione in quattro aree: insegnamento, ricerca, trasferimento di conoscenze e prospettive internazionali.

La classifica di quest'anno ha analizzato oltre 121 milioni di citazioni in oltre 15,5 milioni di pubblicazioni di ricerca e ha incluso le risposte a sondaggi di 40.000 studiosi in tutto il mondo. Complessivamente, rende noto l’istituto di ricerca, sono stati raccolti oltre 680.000 punti dati da più di 2.500 istituzioni che hanno inviato dati.

Il punteggio dell'Alma Mater

Con una valutazione totale di 57, l'Università di Bologna totalizza 52.1 per la docenza, 40.8 per la ricerca, 80.2 per citazioni, 46.4 per trasferimento tecnologico e 51.6 per internazionalizzazione.

"L'Università di Bologna è impegnata nello sviluppo sostenibile e contribuisce attivamente al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. In quanto università di ricerca globale, l'Alma Mater investe in un approccio multidisciplinare e interculturale alla ricerca e all'insegnamento, considerati parti inseparabili della stessa unità. Nel panorama europeo della ricerca e della cooperazione accademica, l'Università di Bologna è sicuramente tra le istituzioni più attive. Infatti, ha formato e mantiene alleanze con industrie e organizzazioni pubblico/private, e rappresenta anche un hub cruciale per le reti internazionali con le sue vivaci relazioni con America, Africa, Asia e Australia, che si aggiungono alle sue grandi reti in Europa", si legge sulla ricerca.

Le altre università italiane

La migliore in Italia è l'Università di Bologna (161esima al mondo), seguita dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, l'Humanitas di Milano, l'Università di Padova, la Scuola Sant'Anna (ancora a Pisa), l'Università La Sapienza di Roma, l'università Vita e Salute del San Raffaele di Milano, l'Università di Pavia, la Statale di Milano, ancora a Milano l'ateneo di Bicocca e a seguire il Politecnico. Sul fronte delle citazioni scientifiche l'ateneo di Brescia è al terzo posto in Italia, dietro soltanto a Humanitas e San Raffaele.

Le migliori al mondo

L'Università di Oxford è in testa alla classifica per il settimo anno consecutivo. L'Università di Harvard rimane al secondo posto, ma l'Università di Cambridge salta dal quinto posto dello scorso anno al terzo posto.

La new entry più alta in Italia è Humanitas University, classificata nella fascia 201-250.

Gli Stati Uniti sono il paese più rappresentato in assoluto, con 177 istituzioni, e anche il più rappresentato tra i primi 200 (58).

La Cina continentale ha ora il quarto numero più alto di istituzioni tra le prime 200 (11, rispetto ai 10 dell'anno scorso), dopo aver superato l'Australia, che è scesa al quinto (insieme ai Paesi Bassi). Cinque paesi entrano per la prima volta nella classifica, tutti in Africa (Zambia, Namibia, Mozambico, Zimbabwe e Mauritius).

Harvard è in cima al pilastro dell'insegnamento, mentre Oxford guida il pilastro della ricerca. In cima al pilastro internazionale c'è l'Università della Scienza e della Tecnologia di Macao.

Complessivamente, sono classificate 1.799 università. Altre 526 università sono elencate con lo stato di "reporter", il che significa che hanno fornito dati ma non hanno soddisfatto i nostri criteri di idoneità per ricevere un grado e hanno accettato di essere visualizzate come reporter nel tavolo finale.