Classifica delle migliori università del mondo: come si piazza l'Alma Mater

Bisogna arrivare alla posizione 151 per trovare un'università italiana, La Sapienza di Roma, nella classifica Academic Ranking of World Universities (ARWU), che e migliori università del mondo. Viene pubblicata da Shanghai Ranking Consultancy e prende in considerazione la performance accademica di 1.200 atenei mondiali.

Nella fascia 151-200 troviamo Padova, Pisa e la Statale di Milano, mentre l'Alma Mater di Bologna, insieme a agli atenei di Napoli, Torino e al Politecnico di Milano si piazzano nella fascia 201-300.

In particolare, l'università di Bologna è al 201°posto, stessa posizione del 2019 e del 2020.

I primi 10 posto al mondo sono "occupati" da Harvard, Stanford, Cambirdge, Mit, Berkley, Princeton, Oxford, Columbia Caltech e Chicago.

(Foto Il rettorato di via Zamboni)