"Le 10 università candidate a risolvere le maggiori sfide mondiali". C'è anche l'Alma Mater

La seconda Impact Rankings dell'anno elenca le istituzioni che stanno contribuendo al benessere economico e sociale del pianeta. L'Alma Mater di Bologna è al 6° posto e unico ateneo italiano.

Le classifiche Times Higher Education Impact tengono conto delle prestazioni globali delle università rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Questa seconda edizione analizza 768 università di 85 paesi.

Secondo il World Economic Forum, l'organizzazione che riunisce a Davos i maggiori esponenti della politica e dell'economia, la classifica mette in evidenza le 10 super università candidate a risolvere le più grandi sfide mondiali.

L'ateneo bolognese ha totalizzato 96,1/100 ottenendo ottime collocazioni soprattutto in tema di pace, giustizia e solidità dell'istituzione, lotta alla povertà, promozione del lavoro inclusivo per tutti e partnership per la crescita economica sostenibile.

