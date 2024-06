QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ancora una volta, l’Università di Bologna è la più sostenibile d’Italia. Nei parametri della sostenibilità ambientale, del contrasto al cambiamento climatico e nella lotta alle disuguaglianze, l’Alma Mater è prima tra le italiane per il sesto anno consecutivo. Lo ha sancito l’edizione annuale della classifica 'Times higher education impact rankings', che segue i parametri indicati nell’Agenda 2030 dell’Onu.

Come scrive l’agenzia Dire, la graduatoria quest'anno include oltre 2mila atenei, quattrocento in più rispetto all'anno scorso. A livello mondiale l’Unibo è al 67esimo posto ed è l'unico ateneo italiano nella top 100. Per stilare l'ordine delle Università, la classifica prende in considerazione le azioni intraprese e le risorse investite nel dare risposta agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Nei singoli parametri, l’Università di Bologna è 19^ nella categoria ‘Imprese, innovazione e infrastrutture’; 46^ per ‘Istruzione di qualità’, l'obiettivo che misura "la capacità di offrire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. È poi al 55° posto al mondo per quanto riguarda l'uguaglianza di genere e al 73° per le azioni di contrasto al cambiamento climatico. Infine, è al 74° posto in classifica mondiale per l'obiettivo che riguarda la riduzione delle disuguaglianze, il miglioramento delle condizioni lavorative e la redistribuzione delle risorse.

“Lo sviluppo della società e la costruzione di un futuro migliore devono essere al centro dell'azione delle università – ha detto il rettore dell'Alma Mater Giovanni Molari – ed è per questo che tra le tante classifiche che ci premiano a livello nazionale e internazionale questa ci dà una soddisfazione particolare". Per Molari, "vedere l'Università di Bologna come unico ateneo italiano tra i primi cento al mondo mostra con chiarezza il forte impegno diffuso della nostra grande comunità su temi per noi fondamentali come la formazione inclusiva, la sostenibilità ambientale, la promozione dei diritti umani, la riduzione delle disuguaglianze”.