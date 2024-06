Classifica città universitarie: Bologna terza in Italia

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

L'Università di Bologna si posiziona al secondo posto a livello nazionale per le aree disciplinari di medicina, scienze sociali e informatica e terza tra le città universitarie.

È quanto rileva la piattaforma di apprendimento Preply, in uno studio svolto in collaborazione con l’istituto di analisi Clarivate. La valutazione si è concentrata sulle dieci discipline più popolari e sulle dieci città universitarie più grandi d’Italia: "Al fine di determinare quali siano le migliori città universitarie dove frequentare i diversi corsi di laurea sono state selezionate le dieci città universitarie più grandi e le dieci facoltà più popolari in Italia. I dati utilizzati per l’analisi, comprese le valutazioni e le recensioni dei corsi di laurea, sono stati presi dalla classifica delle migliori università pubblicata dalla U.S. News in collaborazione con l’istituto di analisi Clarivate" si legge nello studio.

Le valutazioni degli esperti sono state poi convertite in un sistema di punteggi e i dipartimenti delle diverse città sono stati confrontati e classificati in base ai punteggi ottenuti. La città che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto è stata dichiarata la città più indicata in cui studiare e le sono stati assegnati 10 punti mentre tutte le altre città sono state classificate in base al loro punteggio. L’analisi è stata condotto nel gennaio 2024.

E' stata realizzata anche una classifica delle città univesitarie: Bologna è terza con un punteggio di 7.9, dopo Roma e e Padova.

Medicina

Attualmente circa 33 mila studenti aspirano a diventare medici. Tra le migliori università, spicca in particolare l’Università degli Studi di Milano, raccomandata dagli esperti come una delle migliori dove frequentare questo corso di studi. Bologna si posizione seconda, Roma terza.

Ateneo Città Valutazione Università degli studi di Milano Milano 10/10 Università Alma Mater Bologna 9.7/10 Università La Sapienza Roma 9.5/10

Scienze sociali

Gli esperti universitari raccomandano l’Università di Roma come istituzione leader in questo campo. L’università è caratterizzata da un’ampia varietà di corsi di laurea in scienze sociali, tra cui assistenza sociale, scienze della comunicazione e relazioni internazionali. Inoltre, per arricchire ulteriormente il bagaglio linguistico degli studenti, sono disponibili corso inglese online.

Oltre alla Sapienza, anche l’Università di Bologna è nota per i suoi programmi di scienze sociali.

Ateneo Città Valutazione Università La Sapienza Roma 10/10 Università Alma Mater Bologna 8.8/10 Università degli studi di Torino Torino 7,5/10

Psicologia

A livello internazionale viene particolarmente consigliata l’Università degli Studi di Padova che si contraddistingue grazie all’eccellente attività di ricerca nel campo della psicologia. Padova offre quindi un ambiente stimolante per gli psicologi in erba per esplorare e comprendere i segreti della psiche umana.

Ateneo Città Valutazione Università degli studi di Padova Padova 10/10 Università La Sapienza Roma 9.7/10 Università degli studi di Firenze Firenze 8/10

Biologia

L’Università di Milano è la sede del dipartimento di biologia più rinomato d’Italia, seguita dalle università di Roma e Padova.

Ateneo Città Valutazione Università degli studi di Milano Milano 10/10 Università degli studi di Padova Padova 9.8/10 Università La Sapienza Roma 9.7/10

Informatica

L’Università di Trento è riconosciuta come la migliore università dove studiare informatica in Italia. Anche l’Università di Bologna offre eccellenti corsi di laurea in informatica.

Ateneo Città Valutazione Università degli studi di Trento Trento 10/10 Università Alma Mater Bologna 9.6/10 Università La Sapienza Roma 9.5/10

Matematica

La città più indicata dove frequentare un corso di laurea in matematica è Roma.

Ateneo Città Valutazione Università La Sapienza Roma 10/10 Università degli Studi di Milano Milano 9.2/10 Università degli studi di Pavia Pavia 8.9/10

Ecologia e scienze ambientali

Le università più prestigiose dove studiare ecologia e scienze ambientali in Italia sono Roma e Milano.

Ateneo Città Valutazione Università La Sapienza Roma 10/10 Università degli Studi di Milano Milano 8.8/10 Università degli studi di Padova Padova 7.9/10

Fisica

L’Università di Roma è riconosciuta come istituzione leader in Italia anche nel campo della fisica. Un’alternativa quasi altrettanto valida nel campo della fisica è l’Università di Pisa che ottiene un punteggio eccellente per le sue strutture di prima qualità.

Ateneo Città Valutazione Università La Sapienza Roma 10/10 Università degli Studi di Pisa Pisa 9.6/10 Università Federico II Napoli 7.7/10

Ingegneria elettrotecnica

Gli esperti raccomandano l’Università degli Studi di Padova e l’Università di Trento e di Bologna.

Ateneo Città Valutazione Università degli studi di Padova Padova 10/10 Università Trento Trento 8.5/10 Università Alma Mater Bologna 7.2/10

Ingegneria meccanica

Il corso di laurea in ingegneria meccanica dell’Università di Napoli ha ottime valutazioni nelle classifiche universitarie internazionali. Anche se l’Università di Roma è molto rinomata in questo campo.