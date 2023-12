Click day lavoratori stranieri, Acli: "Una lotteria sulla vita delle persone"

Badanti e assistenti sociosanitari con rispettivo click day, ovvero la procedura che permette ai datori di lavoro di ottenere i permessi di soggiorno lavorativi per le persone extra comunitarie che vogliono assumere e ai lavoratori autonomi di trasformare il permesso di soggiorno in un permesso lavorativo.

“Una corsa contro il tempo, come sempre” osserva Filippo Diaco, Presidente del Patronato Acli di Bologna, e consigliere comunale, “quest’anno con l’aggravio di ulteriore burocrazia: l'inserimento delle pratiche è stato incredibilmente complesso”.

Il Patronato Acli Bologna, tramite lo Sportello immigrati, fa sapere di aver inviato oltre 40 richieste per lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare, con le modalità previste per il 2023 dal cosiddetto “decreto flussi”: A fronte di un pre-inserimento delle istanze, queste poi andavano inviate il 4 dicembre, nel corso del cosiddetto 'click day, pensato con la filosofia del chi prima arriva, meglio alloggia”, continua Acli.

“Questa è una vera lotteria sulla vita delle persone - attacca Diaco - il tempo tra la circolare congiunta dei ministeri coinvolti (27/10/2023) esplicativa del DPCM del 27/09/2023 e il click day è stato veramente esiguo", infatti le richieste inserite nel settore del lavoro domestico sono state quasi dieci volte tanto rispetto alle 9.500 quote previste: “questo significa due cose, essenzialmente”, prosegue il presidente. “La prima, che di lavoratori domestici c’è molto bisogno, in un Paese ‘anziano’ come il nostro. La seconda che, chi rimarrà fuori, al di sopra di ogni ipocrisia possiamo dire che entrerà comunque in Italia – o vi è già – per lavorare in maniera irregolare".

"Via la Bossi-Fini e la logica emergenziale"

La proposta delle Acli, quindi “è quella di abbandonare la logica emergenziale praticata attualmente per le politiche migratorie, ridisegnando la legge quadro, abrogando la Bossi-Fini e introducendo visti lavorativi che permettano di regolarizzare chi ha già proposte concrete di lavoro in Italia, oppure professionalità necessarie, come quelle dei lavoratori domestici che assistono i nostri anziani”, prosegue Diaco. Delle 40 domande inserite dalle Acli, infatti, “tutte le lavoratrici, perché sono per lo più donne, avrebbero già un impiego assicurato presso una famiglia”.

La Bossi-Fini, entrata in vigore nell'estate del 2002,vincola infatti il rilascio del permesso di soggiorno al possesso di un contratto di lavoro.

"È probabile, inoltre, che al click day di febbraio 2024 ci siano di nuovo molte richieste - anticipa il presidente - fossero anche solo quelle che sono rimaste fuori da questa tornata: l'auspicio è che sia maggiore il tempo a disposizione per il precaricamento, che si elimini qualche aggravio burocratico, si amplino le quote e che il sovraccarico dei sistemi informatici non trasformi questa opportunità in un terno al lotto della vita delle persone”, conclude Diaco.