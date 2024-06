Clima, a Bologna + 47 notti tropicali

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Gli Indici di estremi meteo climatici di temperatura mostrano aumenti sensibili anche a Bologna quanto a giorni estivi e notti tropicali. Si chiama tecnicamente "serie storica delle statistiche meteoclimatiche di precipitazione e temperatura" ed è stata pubblicata da Istat, in occasione della Cinquantesima Giornata Mondiale dell’Ambiente celebrata dalle Nazioni Unite.

109 i capoluoghi di provincia analizzati riguardo a temperatura media, massima, minima annua e precipitazione totale annua e Indici di estremi meteoclimatici, calcolati con dati giornalieri di stazioni termo-pluviometriche ubicate nel territorio delle città fino al 2022, anno più caldo registrato dal 1971.

Aumento delle temperature

L’aumento delle notti tropicali rispetto a tale periodo interessa ben 96 città, in particolare Oristano (+65 notti), Bologna (+47), Genova (+45) e Massa Carrara (+44). Analizzati i soli Capoluoghi di Regione, i giorni estivi segnano in media un’anomalia rispetto al CLINO (CLimatological NOrmals: i periodi per valutare le condizioni climatiche di un determinato luogo - ndr) 1981-2010 di circa +28 giorni, mentre le notti tropicali di +32 notti. In testa per aumenti di giorni estivi Roma (+54 giorni), Genova e Aosta (+41) e di notti tropicali Milano (+57 notti), Torino e Genova (+49) e Bologna (+47).

La temperatura media annua dei 109 Capoluoghi di Provincia (calcolata come media dei valori rilevati nelle stazioni meteorologiche osservate) è pari a circa +16,6°C (con un’anomalia di +1°C rispetto al valore medio del decennio 2006-2015). Sono 99 le città interessate da un aumento della temperatura media rispetto a tale decennio (superiore a +1°C per il 60% di esse). Le differenze climatiche più alte si registrano per Modena (+3,4°C), Sondrio (+2,6), Cremona (+2,4) e Massa Carrara (+2,1). Per i Capoluoghi di Regione, la temperatura media sale a 16,6°C segnando un’anomalia di +1,7°C sul CLINO 1981-2010. Rialzi della temperatura sia minima sia massima determinano l’aumento della temperatura media, che presenta anomalie positive per tutte le 21 città: in testa Roma (+2,7°C) e Milano (+2,5), seguite da Perugia (+2,3) e Torino (+2,1).

Gli Indici di estremi meteo climatici di temperatura mostrano nel 2022 aumenti sensibili per la maggior parte dei Capoluoghi di Provincia, dove in media i giorni estivi sono 136 e 58 le notti tropicali (rispettivamente +19 giorni e +20 notti sul decennio 2006-2015).

Precipitazioni

Nel 2022, la precipitazione totale annua dei 109 Capoluoghi di Provincia, in media pari a 598 mm, segna un calo di -264 mm sul valore medio del decennio 2006-2015. Rispetto a tale periodo, diminuzioni della precipitazione si rilevano per 95 capoluoghi, le più alte per Verbania (-922,6 mm), Varese (-869,1), Monza (-824,8), Udine (-681,2) e Torino (-676,6). In base alla localizzazione geografica, la precipitazione annua risulta più bassa per l’insieme dei capoluoghi delle Isole e del Nord-ovest (pari rispettivamente a circa 420 mm e 540 mm, valori al di sotto di quello medio 2006-2015), aree in cui risiede il 35,5% della popolazione di tutti i capoluoghi di provincia italiani.

Per i Capoluoghi di Regione, il 2022 è stato il secondo anno meno piovoso dal 1971, con una precipitazione totale in media di 576 mm (-167 mm sul CLINO 1981-2010). Il calo interessa 17 città: in testa Milano (-585,5 mm), Genova (-567,3) e Torino (-496,4). In controtendenza solo Campobasso (+174 mm), Potenza (+98,9), Perugia (+17) e Bari (+2,6).