Clima, blitz No Passante sulla torre Asinelli: "Lo bloccheremo, Regione e Comune ci ascoltino"

Sospensione del Passante e riduzione del traffico a motore privato. Con queste parole d'ordine Extinction Rebellion, una delle formazione della galassia ecologista militante, ha questo pomeriggio srotolato un lungo striscione sulla cima della torre degli Asinelli.

Gli attivisti puntano il dito contro Regione e Comune, che stanno dando gli ultimi via libera per la realizzazione dell'allargamento di autostrada e tangenziale, per sbloccare il traffico congestionato di auto.

"Gli studi attuali sulla mobilità urbana dimostrano che allargare una strada non risolve affatto il problema, anzi tende a peggiorarlo nel giro di pochi anni" hanno spiegato gli attivisti -alcuni dei quali si sono incatenati per un breve periodo in cima alla torre simbolo della città. L’aggiunta di una corsia innesca infatti "un fenomeno noto come “domanda indotta”, che consiste nell’incoraggiare le persone che vivono in prossimità dell’infrastruttura e le aziende che trasportano merci su gomma a servirsi della strada “potenziata”. In questo modo non solo si vanifica lo scopo del progetto, ma si espone coloro che vivono nei quartieri attraversati dal Passante ad un incremento vertiginoso delle emissioni di Co2, che ha effetti devastanti sulla salute respiratoria delle cittadin? per via del peggioramento della qualità dell’aria".

Per questo i militanti chiedono di fermare tutto e annunciano: "il 10 giugno bloccheremo il Passante di mezzo per rimarcare ancora una volta la necessità per la nostra comunità di prendere una direzione completamente diversa. È per questo che esigiamo che Comune e Regione si attivino immediatamente per sospendere il progetto del Passante e adottare le politiche ecologiche necessarie a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030".