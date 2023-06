Clochard ucciso da 2 minori, Lombardo: "Stile Arancia Meccanica, fallimento per tutti"

"L'omicidio di Frederick, senza fissa dimora, massacrato di botte a Pomigliano d'Arco da due 16enni in pieno stile Arancia Meccanica lascia sgomenti. Un fallimento per tutti". Lo scrive sui social Marco Lombardo, ex assessore comunale, senatore e componente della segreteria nazionale di Azione.

Si chiamava Frederick Akwasi Adofo, aveva 40 anni e veniva dal Ghana, passando per i lager libici. Nel 2012 è arrivato a Pomigliano come richiedente protezione internazionale, poi è finito a vivere per strada e lì è stato ammazzato.

Per il suo omicidio, i Carabinieri di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo, emesso dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, nei confronti di due 16enni che dovranno rispondere di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà.

Come riferisce Napoli Today, sono state decisive le immagini delle telecamere di un negozio nella zona in cui la vittima è stata soccorsa.

Secondo le accuse, Frederick è stato pestato mentre dormiva in strada, la notte tra domenica e lunedì, con calci e pugni al volto e al capo quando ormai era inerme a terra. Ha tentato di mettersi in salvo dopo che i rifugiandosi nel cortile di un palazzo. Soccorso e trasportato nell’ospedale di Nola, ancora quando era in vita, è deceduto poco dopo per il grave trauma cranico subito.

In una lettera sistemata sulla panchina dove il senzatetto sostava c'è una testimonianza simile: "E' successo già altre volte - si legge - e nessuno di noi ha mai fatto qualcosa perché non arrivasse il peggio. Purtroppo il peggio è arrivato. Perdonaci se puoi".

I profili social

"Dalla visione dei profili social dei due ragazzi indagati è emersa la presenza di contenuti che esaltano la violenza, con immagini di coltelli e bastoni retrattili. Nel corso delle perquisizioni locali svolte presso le abitazioni degli indagati, sono stati rinvenuti indumenti utili alle indagini", scrivono in una nota gli inquirenti.