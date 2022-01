Sociale, Cna cerca due giovani volontari: insegneranno a persone in condizioni di disagio a usare il computer

Insegnare agli altri a usare il computer. Questo dovranno fare i due giovani volontari che Cna sta cercando da oggi al 10 febbraio. Fra i 18 e i 28 anni, interessati a dare una mano e capaci di utilizzare pc e strumenti digitali e per aiutare le persone in condizioni di disagio o di esclusione sociale.

Cna Impresa sensibile Bologna, infatti, è impegnata nella realizzazione di due progetti di servizio civile per cui si ricercano, due volontari, ragazzi o ragazze. "Il servizio civile in Cna Bologna ha sempre rappresentato una solida garanzia per i giovani coinvolti. Si tratta di un importante percorso formativo umano e professionale che consente di vivere un'esperienza di valore, ricca di attività che favoriscono incontri con persone, imprese, istituzioni, associazioni. Importante anche per prepararsi a futuri impegni professionali", ricorda l'associazione. Per presentare la propria candidatura (esclusivamente in modalità on-line) c'è tempo fino al 10 febbraio.

(Dire)