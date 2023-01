20 dosi di cocaina in bocca: arrestato in via Belle Arti

I poliziotti del commissariato Due Torri San Francesco hanno arrestato un cittadino tunisino di 27 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane alla vista della volante, la sera del 25 gennaio in via Belle Arti, ha accelerato il passo, ma era stato notato per le guance particolarmente rigonfie. E' stato così controllato e dal cavo orale sono stati estratti 20 involucri contenenti cocaina, per un totale edi 8 grammi e mezzo, già confezionata per lo spaccio.

In tasca al giovane, già con diversi precedenti, sono stati rinvenuti anche 580 euro. E' stato arrestato ed è stato fissato il processo con il rito direttissimo.

Il 24 gennaio i Carabinieri avevano arrestato due giovanissimi in via Andreini, zona San Donato. Fermati e perquisiti intorno alle 16, addosso avevano un totale di 10 grammi di stupefacente, già suddiviso, insieme a due piccole lame usate verosimilmente per il taglio di hashish.

Nel secondo caso è toccato a un 44enne, cittadino italiano originario del Piemonte e senza fissa dimora, ad essere fermato dai militari, in via Santo Stefano. Addosso, oltre a una piccola quantità di stupefacente, son stati sequestrati alcuni attrezzi considerati da scasso. Il 44enne è stato denunciato a piede libero.