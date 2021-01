Coca nel campanello della bici: 19enne arrestato in via Masia

Ha dichiarato di essere minorenne, quindi ha rimediato anche una denuncia per falsa attestazione

Un cittadino marocchino è stato arrestato dalla Polizia ieri, 19 gennaio. In via Masia, intorno alle 15.00, alla vista della volante, l'uomo, in sella a una bici, ha accelerato e ha lanciato un involucro. Gli agenti lo hanno inseguito e hanno recuperato il pacchetto che conteneva 6 grammi di cocaina.

Dopo averlo fermato, i poliziotti lo hanno sottoposto a controllo, verificando che all'interno del campanello della due ruote, appositamente svuotato dagli ingranaggi, erano nascoste altre dosi di cocaina, pari a 2 grammi circa. E' stato anche trovato in possesso di 630 euro.

E' stato arrestato per spaccio e e denunciato per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale, poiché ha detto di essere minorenne, nonostante dagli accertamenti risultasse avere 19 anni. Nel processo per direttissima, celebrato questa mattina, l'arresto è stato convalido ed è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.