Cocaina dal finestrino, ma i carabinieri vedono tutto

Il cliente si è avvicinato all'auto, lui ha abbassato il finestrino e gli ha passato la bustina. E' accaduto ieri, 11 ottobre, alle 19 circa nel centro di Crevalcore, dove è stato arrestato un cittadino marocchino di 41 anni.

I carabinieri della stazione in servizio di controllo nel paese del bolognese, hanno assistito allo scambio e hanno fermato il cliente, italiano 37enne, e il pusher che aveva venduto un grammo di cocaina per la cifra di 100 euro. In tasca aveva ben 950 euro.

I militari hanno così perquisito l'auto, dove sono stati trovati nel cruscotto, un altro grammo di cocaina e 85 di hashish.

Per lui sono scattate le manette per spaccio di stupefacenti.