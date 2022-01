10 grammi di cocaina in bocca: 19enne in manette sotto le Due Torri

Verrà presto rimpatriato un cittadino tunisino di 19 anni, arrestato ieri, 13 gennaio, in Piazza Ravegnana. A far scattare le manette gli agenti della Squadra mobile, in borghese, che lo hanno visto aggirarsi con fare sospetto sotto le Due Torri.

Quando lo hanno fermato e controllato, il giovane non riusciva ad esprimersi quindi si è presto scoperto che in bocca aveva 16 palline di droga. Si trattava di 10 grammi di cocaina, già divise in dosi, o "palline" come si dice in gergo.

Per il 19enne, con diversi precedenti per spaccio, sono scattate le manette e verrà presto rimpatriato.

Come ha assicurato il nuovo questore di Bologna, Isabella Fusiello "L'espulsione è quello che gli irregolari temono di più, perché spesso i piccoli spacciatori vengono arrestati e poi immediatamente rimessi in libertà con misure come il divieto di dimora, mentre per noi è più efficace procedere con espulsione e accompagnamento, che consentono anche di risparmiare risorse economiche e personale".

