Cocaina, furto e botte tra il Navile e il centro: due arresti dei carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna, domenica 3 marzo, hanno arrestato due uomini, un cittadino marocchino 26enne e un 38enne italiano, rispettivamente per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e/o psicotrope e favoreggiamento reale e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il 38enne è stato anche denunciato in stato di libertà perché inottemperante al provvedimento di allontanamento dal Comune di Bologna, emesso dal Questore.

Verso le ore 11 di domenica, su richiesta della Centrale operativa, una pattuglia del Radiomobile di Bologna, ha raggiunto via Passarotti in quanto un residente aveva segnalato un ragazzo che nascondeva un involucro vicino a una ringhiera in strada. Si è allontanato in bicicletta per poi abbandonarla e fuggire a piedi alla vista dei militari. Inseguito tra le palazzine di via Corticella, il 25enne è stato raggiunto, ma ha reagito violentemente a calci e pugni. Mentre una pattuglia lo ha accompagnato in caserma, un altro equipaggio ha recuperato un contenitore metallico, attaccato al palo della ringhiera; al suo interno erano presenti 15 involucri termosaldati di cocaina. Altre 3 dosi di cocaina sono stati trovati addosso al 25enne, insieme a 95 euro. Lo stupefacente e i soldi sono stati sequestrati. L’arresto è stato convalidato e a carico dell’uomo è stata emessa la misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.

Parapiglia in zona U

Alle 14 di domenica, i Carabinieri sono stati inviati in via Mascarella, vicino allo stabile di una ex discoteca in stato di abbandono, dove era stata rubata una borsetta a una 20enne italiana, mentre era seduta con il fidanzato su una panchina in via della Belle Arti. La 20enne è stata avvertita da un passante (32enne di nazionalità pakistana). Immediatamente, la coppia, in compagnia del 32enne, si è messa all’inseguimento della borseggiatrice: arrivata nei pressi dello stabile abbandonato, è entrata al suo interno, ma i tre sono stati bloccati da un 38enne, posizionato davanti al portone. Dopo aver protetto la fuga della borseggiatrice, l’uomo si è però offerto di recuperare la borsa, a patto di non coinvolgere le forze dell'ordine. Dalla borsa mancavano 55euro, così la vittima ha chiesto aiuto al ragazzo pakistano. A questo punto, il 38enne si è accanito nei confronti dello straniero, arrivando a minacciarlo con un coltello puntato al viso. Non appena in lontananza si sono udite le sirene, il 38enne è fuggito lungo via Mascarella. Intercettato poco dopo, ha reagito e alla vista della pistola Taser in dotazione si è convinto a salire sull'auto di pattuglia. Ha continuato ad avere un comportamento aggressivo, tanto che ha colpito con un calcio uno dei due militari. Nei confronti dell’uomo è stato disposto il giudizio per direttissima.