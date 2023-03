'Coca' nel pellame bovino: sgominata banda, oltre 700 kg di droga sequestrati

Ventuno misure cautelari scoccate per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione per ingente quantità di droga e riciclaggio. Questo il bilancio di una complessa attività d’indagine diretta dalla Procura Distrettuale Antimafia di Bologna che ha portato a smantellare una banda articolata.

Carichi di 'coca' nel pellame dei bovini

Da quanto si apprende l’organizzazione, di matrice dominicana, si riforniva dal Paese di provenienza di grossi quantitativi di cocaina che veniva occultata all’interno di pellame di bovino grezzo a bordo di containers che avevano come destinatari una società italiana appositamente costituita per tale finalità illecita.

745 kg di droga sequestrati, sul mercato avrebbe fruttato 61 milioni

Nell’ambito dell’attività investigativa la Polizia di Stato, a partire dal febbraio del 2022, ha effettuato numerose perquisizioni ai danni dell’organizzazione criminale dominicana sequestrando complessivamente 745 kg di cocaina, occultati all’interno di pelle di bovino grezzo, confezionati in pani identici tra loro per aspetto, dimensioni e peso (500 grammi circa l’uno).

Il valore economico della cocaina sequestrata è quantificabile in euro 61 milioni al dettaglio.

Preziosa è stata la collaborazione della Direzione Centrale Servizi Antidroga e dell’Agenzia delle Dogane.

