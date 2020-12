Spaccio in Valsamoggia: fermato in auto con 120 grammi di cocaina

E' conosciuto nell'ambiente come 'lo zio' il sessantenne cittadino marocchino che ieri è stato arrestato dalla polizia locale per spaccio in Valsamoggia. L'uomo è stato trovato a bordo di un'auto durante un pattugliamento: addosso gli sono stati trovati 120 grammi di cocaina. La perquisizione nella dimora del sessantenne da parte dei fischietti ha poi fatto rinvenire nell'intercapedine tra una porta e un muro di altri 50mila euro in contanti.

L'intervento -precisa una nota del comune è stato possibile "anche a seguito del recente accordo siglato con la Prefettura che vede la Polizia Locale impegnata in servizi dedicati alla lotta alla droga nelle vicinanze dei plessi scolastici".

Esulta il Sindaco di Valsamoggia Daniele Ruscigno: “Quella portata a termine nei giorni scorsi è un’operazione importantissima. Investiamo tante risorse nel contrasto alla droga, soprattutto in difesa dei ragazzi come quelle ottenute recentemente grazie al bando ministeriale “Scuole sicure 2020/2021”, e risultati come questi ci dicono che si sta lavorando nella giusta direzione. Ci tengo a ringraziare la comandante Monica Righi e tutti gli agenti della nostra Polizia Locale per l’impegno quotidiano sul territorio e nella lotta anche a questo tipo di reati”.

Soddisfatta anche la comandante della Polizia Locale di Valsamoggia, Monica Righi: "L'attenzione di questo Comando sul problema dell'uso di sostanze stupefacenti, soprattutto da parte dei giovani, è molto alta. Proprio i ragazzi sono infatti al centro del progetto siglato tra Sindaco e Prefettura che ci permette di concentrare le forze su servizi mirati, ottenendo ottimi risultati come questo. Un importante ringraziamento va agli uomini e alle donne del corpo che sono quotidianamente impegnati in prima linea".