Il pusher che fugge con 15 dosi di cocaina in bocca

Alla vista della Polizia si è dato alla fuga, poi gli agenti hanno capito il perchè. E' accaduto nella serata di ieri, 31 marzo, in via Mascarella, quando la volante del commissariato Due Torri San Francesco in transito vero le ore 21 ha notato un uomo che ha cercato di cambiare strada e poi di scappare.

I poliziotti lo hanno bloccato mentre tentava di espellere dalla bocca 15 involucri di sostanza stupefacente, ovvero dosi di cocaina per oltre 7 grammi.

Si tratta di un cittadino tunisino di 27 anni che è stato arrestato. Il processo con il rito direttissimo è previsto nella giornata di oggi.

Alcune settimane fa è stato chiuso un bar dopo un intervento degli operatori della locale Squadra Mobile che hanno controllato un uomo trovato in possesso di alcuni involucri di cocaina.