Doppia base per lo spaccio: rinvenuto mezzo Kg di cocaina

Due alloggi, uno in centro e uno in periferia, per gestire meglio il giro di spaccio al dettaglio in centro e zona universitaria. E' questa l'ipotesi attorno alla quale sta lavorando la Squadra mobile di Bologna, dopo l'arresto di un 49enne, cittadino algerino con precedenti per spaccio di sostanze.

Gli agenti hanno individuato il 49enne mentre girava in motorino tra dua civici, il primo in zona Murri e il secondo in via del Carro, a ridotto dell'ex ghetto in zona U. Fermato e perquisito il soggetto anche nei ai domicili nella sua disponibilità, in tutto sono stati rinvenuti ben 500 grammi di polvere bianca unitamente a 530 euro in contanti. Immediato l'arresto.

Simile riscontro è avvenuto ieri in via Gobetti, intorno a mezzogiorno, dove un uomo di 40 anni è stato trovato a bordo del suo monopattino con circa un etto di hashish e 350 Euro in contanti. Per l'uomo, cittadino tunisino con precedenti specifici, è attesa l'udienza di convalida.