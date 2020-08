Comitati familiari e codacons: "Pochi tamponi, fare test alle selezioni in fiera"

"Siamo preoccupati, troppi pochi tamponi e a breve prove collettive per ammissione all'Università". È il Codacons, insieme ai comitati dei famigliari delle "vittime Covid", ad annunciare di voler depositare "nuovi esposti" in Emilia-Romagna sulla gestione fin qui dell'emergenza.

Comitati e consumatori segnalano di aver incontrato ieri su questi temi la consigliera regionale Valentina Castaldini (Fi) e spiegano: "La consigliera è stata informata del fatto che nel corso degli ultimi 30 giorni in un terzo dei casi il numero dei tamponi effettuati è stato al di sotto delle 6.000 unit in altri 10 casi, al di sotto delle 9.000 unità ed infine soltanto nel terzo restante dei casi, si è superato il numero di 9.000 tamponi".

"Questi dati- scrivono comitati e Codacons Emilia-Romagna- sono importanti ed evidenziano che su una capacità dichiarata di 15.000 analisi tra tamponi e test sierologici, soltanto in un terzo circa dei casi la Regione e la Asl regionale hanno effettuato un numero di verifiche superiore alle 10.000 unità complessive, non intercettando dunque un terzo ed, in alcuni casi, i due terzi dei possibili positivi intercettabili, i quali circolano inconsapevolmente nella nostra regione, infettando altri ignari cittadini".

A Castaldini e colleghi, così, si chiede di far pressing sulla Regione per "monitorare con tamponi o almeno test sierologici su base volontaria la presenza di persone positive all'uscita, oltre che i normali controlli all'ingresso, dalle prove di ammissione alla facoltà di Veterinaria e di Medicina che si terranno l'1 settembre e il 6 settembre presso i padiglioni della Fiera di Bologna, dove si registrerà l'afflusso di migliaia di giovani aspiranti matricole". (Dire)