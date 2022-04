Code e disagi People Mover, Venturi (Lega) attacca: "Biglietto da visita scandaloso"

"Un biglietto da visita scandaloso: abbiamo esultato per una timida ripresa dei flussi turistici in città senza renderci conto che il ricordo dei tanti viaggiatori che hanno scelto Bologna per le vacanze pasquali o dei visitatori di Cosmoprof sarà l'odissea per spostarsi, in coda per salire su una navetta traballante e dal costo proibitivo. People Mover continua a far parlare di sé. E lo fa nel peggiore dei modi".

Così il portavoce della Lega Giulio Venturi commenta i disservizi della monorotaia aeroporto-stazione, riportati qualche giorno addietro, che hanno evidenziato come nell'occasione il combinato disposto di weekend di F1, vacanze pasquali e fiere in città, abbiano registrato lunghe code in entrata dall'aeroporto per prendere la navetta verso la stazione centrale. Una situazone poi rientrata, ma che ha fatto riaffiorare le polemiche attorno all'opera della monorotaia, spesso oggetto di disservizi e al centro anche di un fascicolo della procura.

"Perché- si chiede Venturi- non è stato attivato il servizio integrativo a supporto delle navette che dovrebbe essere avviato in caso di imponente flusso di passeggeri? O Marconi Express ha giudicato quella di ieri una giornata ordinaria o non è in grado di assicurare una pronta risposta nei casi di importante affluenza. Lepore chieda conto alla società che gestisce la monorotaia di quanto accaduto: per la nostra città la situazione non è solo imbarazzante ma rischia di provocare ulteriori danni economici". (Bil/ Dire)