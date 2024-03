Città 30, Lepore: “Nelle prime sette settimane due morti in meno”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Forse i toni si sono un po’ abbassati, ma la riforma della Città 30 continua a far discutere. Il governo sta discutendo una riforma del Codice della strada voluta dal ministro Matteo Salvini ed è impossibile non pensare alle discussioni sulla delibera del Consiglio comunale di Bologna. Questa mattina, a Roma, il Partito Democratico ha convocato una conferenza stampa dal titolo “Stop codice della strage”, accusando il Mit di aver disegnato una riforma che “punta a più velocità e meno controlli, ribaltando il paradigma che sarebbe necessario per salvare più vite in strada", ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein.

All’incontro c’era anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore, che ha parlato del nuovo Codice come di una “controriforma”. Infatti, nelle “prime sette settimane a 30 all’ora”, a Bologna, gli incidenti sono calati di oltre il 15%, e ci sono stati “due incidenti mortali in meno. I morti in strada – scrive l’agenzia Askanews riportando le parole del primo cittadino – sono la prima causa di morte sotto i 30 anni, il 70% degli incidenti avvengono in ambito urbano". Lepore punta poi il dito contro il governo: “In questo anno non abbiamo trovato la possibilità di interloquire in modo concreto. Questa riforma ci farà fare enormi passi indietro, ci farà cambiare le piste ciclabili che abbiamo realizzato, dobbiamo restituire le risorse Ue? Questo governo vuole portare avanti la sicurezza stradale o vuole smontare gli strumenti di controllo? A Bologna nelle prime sette settimane abbiamo avuto un calo del 15,45% degli incidenti, una riduzione del 18% delle persone ferite e due incidenti mortali in meno".