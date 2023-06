Nuovo Codice della strada: "Soddisfatti, ma no all'aumento dei limiti di velocità"

Patente sospesa per chi beve, limiti per i neopatentati, stretta per chi ha meno di 20 punti sulla patente e garanzie per i ciclisti. E' il sunto delle nuove proposte da inserire nel Codice della Strada, in discussione al Consiglio dei ministri, già annunciate dal titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini come "impegno doveroso da cittadino italiano ancora prima che da Ministro".

"Da anni scriviamo a tutti i governi senza mai ricevere risposta, per ora siamo contenti". A dirlo a Bologna Today, Mauro Sorbi, presidente dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza e l'educazione strade. Ed è proprio sui corsi di educazione stradale contenuti nel provvedimento che Sorbi mette l'accento: "Nelle scuole ci andiamo spesso, nel decreto ora vengono previsti dei punti bonus, una forma di crediti sulla patente. Se si dà valore all'attività formativa, è un bel risultato che fa parte delle nostre battaglie".

Droghe, alcol e telefono

Nel decreto si citano anche la sicurezza nel passaggio di livello ferroviario, la sosta vietata nelle zone a traffico limitato con la modifica dell'entità delle multe e dei ritiri di patente: "Finalmente si arriva a una stretta sia sull'uso di stupefacenti o dell'alcol che sul telefono, con sospensione della patente. La grande novità, se io ad esempio possiedo meno punti, avrò più giorni di sospensione".

Tra gli illeciti anche "il divieto di sorpasso e il superamento di 10 km e non di 40 km che causerà la sospensione della patente".

Se il nuovo Codice venisse approvato senza modifiche, arriverebbe anche la sospensione a chi viaggia contromano e per chi adotta comportamenti che statisticamente causano più incidenti, come il mancato rispetto della precedenza.

Neo-patentati

"L'incidente di Roma - nel quale è morto un bimbo di 5 anni e al ferimento della mamma e della sorellina dopo lo scontro con una Lamborghini guidata da giovanissimi - probabilmente ha portato a prendere in considerazione anche i neopatentati - continua il presidente - prima si poteva guidare anche veicoli di grossa cilindrata nell'anno successivo al conseguimento della patente, ma si passerebbe a 3 anni".

Autovelox

"Viene rivista e rimessa in gioco tutta la cartellonistica che riguarda il posizionamento dei velox - spiega Sorbi - spesso installati al fine di moltiplicare le sanzioni".

Bici e monopattini

"Va finalmente a legge l'obbligo di tenere la distanza di un metro e mezzo quando si supera una bicicletta, viene specificato che si impone questa distanza dove è possibile, mentre sulle strade più strette si parla di 'adeguato distanziamento', non puoi stare attaccato alla bicicletta in poche parole".

Il decreto ritorna sulle zone chiamate "case avanzate, di un incrocio con semaforo - ovvero lo spazio riservato alle biciclette, posto davanti alla linea di arresto dei veicoli - altro problema per i Comuni, le bici contromano, sarà possibile solo se previsto dalla pista ciclabile".

Riguardo ai monopattini "siamo arrivati a vedere il sole - dice Sorbi - quelli noleggiati, dovranno essere dotati di un meccanismo di blocco se escono dall'area consentita. C'è poi l'obbligo di uso del casco, dell'assicurazione e di un targhettino di riconoscimento, indicatori luminosi e freno su entrambe le ruote, è previsto il divieto generalizzato di sosta del sui marciapiedi con multe salate".

No all'aumento dei limiti di velocità

Soddisfazione quindi dell’osservatorio, salvo per un punto: "Non siamo d'accordo sull'aumento della velocità au alcuni tratti autostradali. Secondo noi non fa guadagnare tempo, ma mette le macchine in velocità ancor superiore e quindi con maggiore probabilità di incidente.