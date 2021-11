Colata di Idice, anche Consiglio di stato dà ragione a Conti

"La vittoria più potente e importante della nostra vita, è arrivata". Il Consiglio di stato ha respinto il ricorso presentato da coop e imprese nei confronti di Isabella Conti e del comune di San Lazzaro, per il risarcimento danni dopo lo stop alla colata di Idice, il maxi-insediamento mai costruito dopo che il consiglio comunale ne decretò lo stop nel 2015.

E così, dopo il doppio pronunciamento già del Tar nel merito, anche il secondo grado della giustizia amministrativa ha dato regione alla sindaca di San Lazzaro, oggi al secondo mandato. Le richieste di risarcimento danni per la mancata costruzione del complesso ammontavano a diversi milioni di Euro.

Conti ripercorre la vicenda, in un lungo post su Facebook che in poco tempo ha incassato centinaia di commenti, tutti positivi e di complimenti, il più 'politico' dei quali è quello del deputato romagnolo di Italia Viva, Marco di Maio.

"Eravamo noi tre -ricostruisce la sindaca, menzionando l'avvocato Michele Cristoni e la dirigente all'urbanistica Anna Maria Todisco- quando tutto è iniziato 7 anni fa, fino a notte fonda in comune per studiare gli atti e capire come procedere in modo ineccepibile". Conti ricorda anche "il senso di solitudine ed emarginazione che vivevo anche all’interno della comunità politica in cui sono nata e cresciuta", un riferimento implicito al Pd, peraltro mai nominato.

Ora però che anche la causa amministrativa è vinta "questa meravigliosa area verde, non verrà mai più cementificata -assicura Conti riferendosi ai terreni della ex Colata- perché nel frattempo abbiamo cambiato tutti gli strumenti urbanistici stabilendo che a San Lazzaro non si consuma più nemmeno un centimetro di terreno".