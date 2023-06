L'appello di Coldiretti: "Acquistate prodotti delle zone colpite per aiutare la popolazione"

Acquistare prodotti agricoli e alimentari provenienti dalle zone alluvionate. La richiesta arriva da Coldiretti dopo che l’ondata di maltempo ha messo in ginocchio il settore dell’agricoltura in Romagna. Per questo l’associazione di categoria chiede anche ai consumatori di fare la loro parte, “il miglior modo per aiutare concretamente la popolazione facendo ripartire l'economia e l'occupazione dei territori colpiti".

"I raccolti sono andati perduti"

La situazione che riguarda l’agricoltura è infatti molto difficile. “In Romagna, su oltre centomila ettari coltivati, l'acqua ha lasciato il posto ad un pesante strato di limo e sabbia che crea una crosta impermeabile soffocando il terreno e rendendo impossibili gli scambi gassosi fondamentali per le radici e la vita delle piante – spiega in una nota Coldiretti -, mentre nelle colline si fanno ancora i conti con circa mille frane attive con terreni agricoli distrutti, interi vigneti ed uliveti trascinati a valle e strade interrotte". Di conseguenza, i raccolti di ortaggi, grano orzo, mais, girasole, colza e soia coperti dal fango “sono andati completamente perduti”. Frutteti e vigneti, continua Coldiretti, “stanno morendo per asfissia radicale, con la perdita di produzione per i prossimi quatto o cinque anni”.

I numeri di un settore in ginocchio

In pericolo ci sono oltre 25mila ettari di frutteti (pesche e nettarine, kiwi, albicocche, susine, pere, kaki, ciliegi e castagni), mentre altri 25mila ettari sono piantati vigneti, e poi ci sono migliaia di ettari coltivati ad orticole come patate, pomodoro, cipolla e altro anche per la produzione di sementi. Oltre 60mila ettari sono coltivati a grano duro per la pasta, grano tenero per il pane, orzo, sorgo e mais. Su altri 7mila ettari si estendono invece le coltivazioni di girasole, colza e soia. Ai danni sulla produzione agricola si aggiungono quelli alle strutture e alle attrezzature, oltre alla necessità di bonificare i terreni e ripristinare la viabilità nelle aree rurali con frane. Per questo, sottolinea Coldiretti, “occorre intervenire presto per salvare le imprese ed i mercati anche all'estero dove i prodotti romagnoli rischiano di essere sostituiti dalle produzioni di altri Paesi con un impatto devastante su economia, occupazione e ambiente”. E acquistare prodotti delle zone alluvionate “è il miglior modo per aiutare concretamente la popolazione".

Il sostegno dell'associazione italoamericana

Intanto la macchina della solidarietà non si arresta. L’associazione di categoria fa sapere che 50 mila dollari sono stati donati per la Romagna alluvionata dall’associazione italoamericana (Niaf) in collaborazione con Coldiretti e Filiera Italia, in occasione dell’iniziativa a supporto della candidatura della pratica della cucina italiana nella Lista rappresentativa dei patrimoni culturali immateriali dell’umanità dell’Unesco, organizzata a New York dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare in collaborazione con l’Ice.