"Coraggio, fatti ammazzare", ispettore Coliandro VS covid: ripartono le riprese in città

Lavori in corso per l'ottava stagione dell'Ispettore Coliandro. Dopo lo stop a tutti i set a causa dell'emergenza sanitaria, le riprese della fiction firmata Manetti Bros sono ripartite il 27 agosto.

"Se il covid non ci ferma oggi ripartono le riprese della nuova serie!! #coliandroisnotdead!!", si legge sulla pagina Facebook, dove Coliandro-Morelli punta la pistola contro il virus e pronuncia la sua solita frase: "Coraggio fatti ammazzare".

Da ieri quindi, in giro per Bologna, potremmo incontrare il poliziotto, un po' goffo, in servizio alla questura di Bologna ancora invischiato in storie e crimini.

